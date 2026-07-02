Se reactivaron las negociaciones para que el ex Colo Colo sume su segunda camiseta en la Liga de Primera. Horas claves para la operación.

Damián Pizarro viene de vivir una pesadilla en Racing de Avellaneda, donde jugó poco y nada, terminando cortado en el equipo. Por eso, ahora entrena por su cuenta buscando equipo.

Es ahí donde se le abrieron nuevamente las puertas en el fútbol chileno al delantero nacido en Colo Colo. Si hace unas semanas surgió la opción de Audax Italiano, hoy esa chance toma más fuerza que nunca para ser una realidad.

“Las conversaciones avanzaron de manera importante y la operación se encuentra muy bien encaminada”, informó el medio Tanoticias. Los itálicos ya hicieron algo similar con un goleador azul el año pasado, cuando ficharon a Eduardo Vargas desde el extranjero.

Así avanza el caso Damián Pizarro

Desde La Florida cuentan que se reactivó la opción de Damián Pizarro como bombástico refuerzo para el segundo semestre en Audax Italiano. El delantero viene sin jugar en Argentina y Francia, tras saltar desde Colo Colo.

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“De no surgir inconvenientes de último momento, Damián Pizarro podría convertirse en uno de los refuerzos de Audax Italiano para la segunda parte de la temporada 2026″, avisó el citado medio.

Por eso, las próximas horas serán claves para definir la operación del ahora ex delantero de Racing, quien busca su revancha en el fútbol chileno. Audax viene de presentar también importantes cambios en el equipo.

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En la reciente jornada fue oficializado Patricio Graff como el nuevo entrenador, tras la renuncia de Gustavo Lema en la banca. Los itálicos vienen de irregular campaña este año, con eliminación de Copa Sudamericana incluida.