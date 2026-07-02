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Damián Pizarro da un batacazo y prepara la firma en este club del fútbol chileno: “Conversaciones muy avanzadas”

Se reactivaron las negociaciones para que el ex Colo Colo sume su segunda camiseta en la Liga de Primera. Horas claves para la operación.

Por Nelson Martinez

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Tras su paso por Colo Colo, el delantero sumaría su segunda camiseta en Chile.
© Photosport.Tras su paso por Colo Colo, el delantero sumaría su segunda camiseta en Chile.

Damián Pizarro viene de vivir una pesadilla en Racing de Avellaneda, donde jugó poco y nada, terminando cortado en el equipo. Por eso, ahora entrena por su cuenta buscando equipo.

Es ahí donde se le abrieron nuevamente las puertas en el fútbol chileno al delantero nacido en Colo Colo. Si hace unas semanas surgió la opción de Audax Italiano, hoy esa chance toma más fuerza que nunca para ser una realidad.

“Las conversaciones avanzaron de manera importante y la operación se encuentra muy bien encaminada”, informó el medio Tanoticias. Los itálicos ya hicieron algo similar con un goleador azul el año pasado, cuando ficharon a Eduardo Vargas desde el extranjero.

Así avanza el caso Damián Pizarro

Desde La Florida cuentan que se reactivó la opción de Damián Pizarro como bombástico refuerzo para el segundo semestre en Audax Italiano. El delantero viene sin jugar en Argentina y Francia, tras saltar desde Colo Colo.

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“De no surgir inconvenientes de último momento, Damián Pizarro podría convertirse en uno de los refuerzos de Audax Italiano para la segunda parte de la temporada 2026″, avisó el citado medio.

Por eso, las próximas horas serán claves para definir la operación del ahora ex delantero de Racing, quien busca su revancha en el fútbol chileno. Audax viene de presentar también importantes cambios en el equipo.

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