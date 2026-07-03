Duro mazazo en la Segunda División tras la apelación de equipo que no tuvo resultado positivo. Siguen soñando con el ascenso.

Otro mazazo desde los escritorios para club del fútbol chileno. Esta vez el afectado es Deportes Linares, club que había sido castigado con resta de tres puntos por retraso en el pago de cotizaciones previsionales y sueldos del plantel.

El elenco de la Segunda División había sido castigado con resta de tres puntos hace unas semanas, lo que afectó directamente su sitial rumbo a la lucha por el ascenso. Tras la apelación, desde Quilín fueron claros en que se mantiene la sanción.

“Esto aún no termina. Hoy hemos recibido la ratificación de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, del descuento de 3 puntos que en primera instancia la Primera Sala había determinado”, avisó el club.

Así queda el panorama para Linares en el fútbol chileno

Deportes Linares sigue por ahora en el tercer puesto de la liguilla por el ascenso, agarrando el último cupo directo a esa fase. Eso sí, en la fecha que viene queda libre y podría ser superado por General Velásquez, a un duelo del término de la Zona Sur.

El Depo deberá esperar hasta la última fecha la próxima semana, donde recibirán al líder Colchagua (este fin de semana están libres). En caso de terminar cuartos, jugarán un repechaje con el cuarto de la Zona Norte para ver si juegan liguilla del ascenso o descenso.

“Pero esto no nos hará bajar los brazos, al contrario, nos dará más fuerza para seguir y llegar a lo más alto. No está muerto quien pelea y nosotros sabemos luchar ante todo“, avisó el elenco que dirige Rodrigo Meléndez.

Linares partió el año con dudas respecto a su inclusión el torneo de Segunda División. Durante el cambio de administración surgió la falta que fue penalizada con tres puntos y que hoy lo tienen con problemas en la tabla.