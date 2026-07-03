Universidad de Chile está a dos duelos del cierre de la fase de grupos de la Copa Chile, pero incluso derrotando este domingo a Wanderers podría quedar eliminada, lo que significaría el segundo fracaso del año.

Universidad de Chile otra vez no pudo contra La Calera y perdió 0-1 por el duelo pendiente de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile. Así, la U siembra nuevas dudas de cara a lo que será el resto de la temporada.

Los azules ya timbraron la eliminación en la Copa de la Liga y, más allá del tercer lugar en la tabla de la Liga de Primera, la Copa Chile puede convertirse en otro fracaso en el cuadro que hoy dirige Fernando Gago.

En Copa Chile la U se mantiene puntera con 7 puntos y +4 en la diferencia de goles, seguido de La Calera (7, +3), San Felipe (6, -1) y Santiago Wanderers (3, -6).

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Los resultados que condenarían a la U en Copa Chile 2026

Este domingo Universidad de Chile visitará a Wanderers por la quinta fecha del Grupo D. La incertidumbre está en que incluso con un triunfo, la U aún podría quedar eliminada y no acceder a los octavos de final…

La U perdió con La Calera y un triunfo contra Santiago Wanderers no le asegura la clasificación a la siguiente fase de Chile.

De ganar la U llegará a 10 puntos, pero San Felipe podría derrotar a La Calera y llegar a nueve puntos. Así, Los aconcagüinos dependerían de sí mismos para clasificar en la última fecha frente a los azules, con La Calera enfrentando a Wanderers en el cierre.

Un escenario catastrófico para la U, incluso ganando a Wanderers, sería que San Felipe derrote a La Calera y en la última fecha los azules pierdan contra San Felipe y La Calera derrote a Wanderers. En este caso, la tabla quedaría con los aconcagüinos con 12 puntos y el Chuncho con los cementeros empatados en 10. Ahí dependerá de la diferencia de goles con la posibilidad de que los universitarios resulten eliminados.

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Ahora bien, la U también podría dejar amarrado el paso por adelantado siempre y cuando derrote a Wanderers y La Calera resulte ganadora contra San Felipe. El problema es que Universidad de Chile es el peor rival de los mismos azules y su irregularidad no entrega las mínimas certezas.

Tabla Grupo D de Copa Chile 2026

Resumen:

-Universidad de Chile perdió 0-1 ante La Calera por el Grupo D.

-7 puntos mantienen a la U y La Calera como líderes de Copa Chile.

-Este domingo el equipo de Fernando Gago visitará a Wanderers en la quinta fecha.