El DT argentino asegura que terminó molesto con la derrota ante La Calera en Copa Chile y evalúa variantes en Valparaíso.

Fernando Gago se prepara para afrontar el último duelo de la primera rueda con Universidad de Chile, cuando este domingo les toque visitar a Santiago Wanderers, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 en Valparaíso.

En ese sentido, el técnico de los azules prepara su plantel para este compromiso que será vital en busca de la clasificación, además de poder seguir liderando en el grupo D, para los octavos de final del torneo.

En ese sentido, asegura que se han enfocado en mejorar errores mostrados en la derrota por 1-0 ante Unión La Calera, además de ver si puede darle minutos a alguno de los jugadores que ya están recuperados.

La U cierra el semestre ante Wanderers por la Copa Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Los azules deben mostrar muestras de mejorías en Copa Chile

Universidad de Chile saldrá de vacaciones tras el duelo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile, días de descanso antes de una intertemporada a cargo del técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, el argentino se pone tareas para el duelo en Valparaíso, donde, además, deja la puerta abierta para dar minuto a algunos de los lesionados que regresaron a entrenar como Charles Aránguiz o Eduardo Vargas.

“Sí, entendemos y creemos que es un partido importante para nuestras aspiraciones, de encontrar la identidad de juego. El último partido no me fui conforme, hay cosas que mejorar, y trabajamos para el partido que viene con un rival que intenta juega bien y tiene su trabajo”, explicó Gago.

“Con respecto a los lesionados, mañana defino quién va a estar, hay algunos que van a estar en consideración. Hablaré con los médicos para saber quién está disponible”, definió.

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