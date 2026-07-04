El arquero de Cabo Verde tuvo una actuación heroica ante Argentina, pese a la eliminación.

Hay rendimientos que pasan a la historia en la Copa del Mundo y es lo que vivió Vozinha. El arquero de Cabo Verde tuvo un partido tan extraordinario, que incluso superó a Cristiano Ronaldo en regates.

El portero de 40 años llegó a la cita planetaria siendo un desconocido para muchos, pero se va de Estados Unidos haciendo realidad el sueño americano. Hoy es fuente de inspiración para todos quienes disfrutan el pararse bajo los tres palos.

El registro de Vozinha

Si Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Argentina, fue gracias a la notable actuación de Vozinha. Los campeones del mundo sufrieron mucho, incluso debieron llegar al tiempo extra para poder ganar por 3-2 y así, avanzar a octavos de final donde enfrentarán a Egipto.

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Cada vez que la Albiceleste buscaba anotar, las manos del meta africano se cruzaban en su camino para ahogarles el grito de gol. Incluso, este hizo gala de su buen juego de pies, superando a Cristiano Ronaldo en un llamativo registro.

El Bicho si bien anotó contra Croacia, volvió a ser criticado por su nivel. Prueba de ello es que ante los balcánicos no realizó ningún regate exitoso, algo curioso para un delantero. Vozinha por su parte, sí supero a un rival cuando eludió con maestría a Lautaro Martínez en el primer tiempo contra Argentina.

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Con un regate, al meta de Cabo Verde le bastó para superar a Cristiano Ronaldo. Algo raro, pero que demuestra la gran actuación de Vozinha y que el Bicho no tuvo su mejor día contra los croatas. De todas maneras, la leyenda portuguesa seguirá en carrera y tendrá la opción de levantar su nivel.

Vozinha por su parte se va a casa, pero siendo otro. Arribó a la tierra del Tío Sam siendo un anónimo y se va con el orgullo se haberse transformado en una leyenda. En su regreso a Cabo Verde, de seguro lo estará esperando un monumento más grande que la Estatua de la Libertad.