El arquero se despide del torneo dando una muestra de compañerismo y liderazgo en los Tiburones Azules. No se achicó contra los campeones del mundo.

Cabo Verde le dice adiós al Mundial 2026 con Vozinha siendo su líder, referente y principal figura. Los Tiburones Azules hicieron sufrir a Argentina pero terminaron cayendo por 3 a 2 en el alargue después de un partido que, para el arquero, cerraba una actuación digna y para mantener la cabeza en alto.

Con atajadas claves ante un Lionel Messi que está intratable, el guardameta lideró a sus compañeros en una cita planetaria en la que fueron la gran revelación. Es por ello que, mientras el plantel recibía el golpe de quedar eliminados, el portero les pidió no bajar la mirada.

En resumen, el gesto de Vozinha en Cabo Verde en el Mundial

Histórica resistencia ante el campeón: Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 dejando una imagen imborrable, forzando a la selección de Argentina hasta el alargue antes de caer por un ajustado 3 a 2.

Cabo Verde se despidió del dejando una imagen imborrable, forzando a la selección de hasta el alargue antes de caer por un ajustado 3 a 2. El gesto viral del gran Vozinha , el experimentado arquero de 40 años, dio la vuelta al mundo por su actitud de líder al levantar del césped a su compañero Sidny Lopes, exigiéndole mantener la frente en alto.

, el experimentado arquero de 40 años, dio la vuelta al mundo por su actitud de líder al levantar del césped a su compañero Sidny Lopes, exigiéndole mantener la frente en alto. La gran revelación: Con atajadas claves frente a Lionel Messi, Josimar José Évora Dias (Vozinha) cerró su participación no solo como el referente de los Tiburones Azules, sino como una de las figuras más memorables y queridas de esta Copa del Mundo.

Vozinha saca aplausos en Cabo Verde, Argentina y todo el Mundial 2026 en su adiós

Josimar José Évora Dias pasó de ser un completo desconocido a transformarse en uno de los principales protagonistas del Mundial 2026. El arquero, conocido como Vozinha, fue un ejemplo de principio a fin en la participación de Cabo Verde en el certamen y así lo dejó claro en su despedida.

Vozinha es uno de los grandes héroes que deja el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Si bien hizo lo posible por evitar la derrota, terminó eliminado de la cita planetaria a manos de Argentina. El campeón del mundo debía pasarle por encima a un equipo muy inferior en los papeles, pero tuvo que remarla para evitar un papelón.

Es por ello que una vez sonó el pitazo final, Vozinha fue un líder aún con el dolor que significaba ese golpe. Reflejo de ello fue lo que pasó con Sidny Lopes, quien se lanzó al pasto cuando finalizaron las cosas pero el arquero no se lo permitió.

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Apenas vio que su compañero se rendía, el portero y capitán de Cabo Verde lo fue a levantar. Pidiéndole mantener la frente en alto por lo que hicieron ante el campeón del mundo, se llenó de elogios en el mundo entero con su actitud.

A través de redes sociales el registro se ha viralizado rápidamente, con mensajes alabando lo hecho por el guardameta. Un cierre digno de una historia inolvidable para un hombre que nunca imaginó lo que pasaría en la Copa del Mundo.

Vozinha, a sus 40 años, cumplió su sueño de jugar un Mundial junto a Cabo Verde. El arquero se va siendo uno de los hombres más importantes no por resultados, que sí los tuvo, sino que por representar a cientos de hinchas que alguna vez imaginaron estar en una cita planetaria.

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Los números de Vozinha en el Mundial 2026