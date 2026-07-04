La Albiceleste sufrió para eliminar a una selección que en el papel era muy inferior. Incluso los acusan de haber sido ayudados.

La Copa del Mundo 2026 ha tenido bastantes cuestionamientos al papel del arbitraje y el rol del VAR. Una jugada ocurrida entre Argentina y Cabo Verde ya genera debate.

La Albiceleste no debía tener problemas ante los africanos, pero esto es fútbol y siempre hay espacio para lo impensado. Los Tiburones Azules extendieron la llave hasta el tiempo extra y tuvieron contra las cuerdas a Lionel Messi y compañía, quienes terminaron pidiendo la hora para ganar por 3-2.

La polémica de Argentina vs Cabo Verde

Mucho se ha especulado sobre las supuestas ayudas que recibió Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En la presente competición, también se han generado dudas debido a que la Albiceleste quedó por el lado del cuadro que, en el papel, tiene rivales más accesibles.

Ahora hay una jugada puntal ocurrida ante Cabo Verde que despertó todas las suspicacias. Cuando los dirigidos por Lionel Scaloni ganaban por 3-2 y se jugaban los descuentos del segundo tiempo extra, hubo una acción que generó molestia entre los hinchas neutrales.

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Cuando los africanos iban a lanzar un córner, Nicolás Tagliafico comenzó a sangrar y el árbitro Drew Fischer detuvo el juego. El juez ordenó que el jugador saliera de la cancha y se cambiara la camiseta. Hasta ahí todo correcto, pero vino lo polémico.

Mientras el defensa de Argentina recibía atención a un costado de la cancha y se cambiaba su indumentaria manchada de sangre, el árbitro no dejó jugar a Cabo Verde. Estos reclamaban, ya que Tagliafico estaba fuera y si hubiera estado en la cancha, igual el nuevo reglamento lo obliga a estar un minuto afuera. Sin embargo, el juez esperó a que el zurdo se recuperara, le permitió ingresar de inmediato y recién ahí, dejó jugar a los africanos.

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La jugada se ha viralizado en redes sociales, donde se ve la pasividad del árbitro Drew Fischer para la reanudación del juego y así que Argentina no se quedara con un defensa menos para defender. Si bien puede parecer una acción intrascendente, para otros, refleja que la cancha no está pareja.