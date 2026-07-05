El cuadro chillanejo se metió entre los 16 mejores equipos del certamen. Junto a ellos se sumaron Deportes Santa Cruz y Puerto Montt.

Con seis encuentros se dio continuidad este domingo a la quinta jornada de la fase de grupos en Copa Chile, la cual confirmó tres nuevos equipos que clasificaron a los octavos de final. Dos de ellos que juegan en la Primera B.

El primero de ellos es Deportes Santa Cruz, quien como local le dio vuelta el partido a Audax Italiano y le derrotó por 2-1 para quedarse con el primer puesto del Grupo G. Abrió la cuenta Federico Mateos (32′) en la visita. Lo remontó gracias a Diego Plaza (71′) y Diego Arias (76′).

El segundo club del Ascenso que se metió en octavos de final de Copa Chile fue Deportes Puerto Montt, quien por el Grupo H venció por 2-1 a Huachipato y aseguró el primer lugar de la zona. Richard Paredes (69′) y José Manuel Cárdenas (85′) marcaron en el local, descontó Mario Briceño (89′).

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Ñublense se mete en octavos de final en Copa Chile

La otra escuadra que en esta jornada clasificó a la siguiente fase del certamen fue el cuadro de Chillán, quien pese a igualar por 2-2 con Curicó Unido, aseguró su lugar mas no el primer puesto del Grupo F, lo que recién se sabrá en la última fecha.

Todos los goles fueron en el segundo tiempo. Ignacio Jeraldino (63′) abrió la cuenta para Ñublense. Igualó Rodrigo Colombo (70′) en la visita. Los Diablos Rojos se pusieron 2-1 arriba mediante Jovany Campusano (76′) y Cristián Bustamante (88′) igualó en los torteros.

Mientras que en Santa Laura, O’Higgins superó de visita a Unión Española por 2-1, con goles de Bastián Yáñez (5′) y Arnaldo Castillo (12′), más el descuento de Andrés Vílches. De esta forma, los rancagüinos dependen que Colo Colo venza a Recoleta para clasificar ambos a octavos de final.

Así las cosas, tanto Ñublense como Santa Cruz y Puerto Montt se suman a Universidad Católica y Antofagasta con su lugar asegurado en la siguiente ronda de la Copa Chile, a la espera que entre el próximo fin de semana y el 5 de agosto se complete el cuadro.

Así quedan las Tablas de Posiciones