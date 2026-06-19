El delantero no seguirá en el Velero durante la segunda rueda y tampoco será considerado con los albos, por lo que ambos clubes trabajan para encontrarle un nuevo destino.

Deportes Puerto Montt sorprendió recientemente al anunciar el término anticipado del préstamo de Manley Clerveaux. El delantero no será considerado para la segunda rueda del campeonato, por lo que deberá regresar a Colo Colo, club dueño de su pase.

No obstante, el panorama tampoco parece favorable en el cuadro albo. El joven atacante no tendría espacio en el plantel dirigido por Fernando Ortiz, por lo que desde ambas instituciones ya trabajan para encontrarle un nuevo destino de cara al segundo semestre.

El complejo presente de Manley Clerveaux

Según revela PrimeraBChile, entre ambas escuadras abrieron conversaciones para definir el futuro del jugador. “Hoy sigue siendo jugador del “Velero” pero albiverdes y albos llegaron a un entendimiento: Puerto Montt debe decidir qué hacer con Clerveaux”.

“Los sureños le siguen buscando una salida por lo que hoy no se puede asegurar que se quedará en la institución; tampoco que emigrará. Si no hay un interesado, la situación deberá volver a ser analizada”.

“Lo concreto, Clerveaux sigue siendo jugador de Puerto Montt, pero se le busca otro club ya que a Colo Colo no regresará este semestre”.

El jugador no seguirá en Puerto Montt/Photosport

La salida de Manley de Puerto Montt

El delantero había llegado al conjunto sureño como una de las incorporaciones más atractivas provenientes de la Segunda División, con el objetivo de sumar rodaje y continuidad.

Sin embargo, nunca consiguió afianzarse en el equipo y, con el correr de las jornadas, fue perdiendo terreno hasta quedar relegado y acumular cada vez menos minutos en cancha.

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En conversación con Puntero Izquierdo, el nuevo DT de la escuadra, Emilio Mancilla, se refirió a la salida del delantero. “Creo que no se acopló bien, yo puedo hablar de la etapa mía, fue claro desde el primer día que cada jugador iba a tener la misma oportunidad y que tenía que trabajar de la misma forma y a él no lo vi entendiendo el mensaje”.

“No era titular cuando yo llegué, no fue titular tampoco conmigo, pero no lo vi preocupado de meterse en esa dinámica, de demostrar que él tiene que jugar”, explicó al medio el DT.

Añadiendo que no estaba conforme con su rendimiento. “Uno no cita por temas técnicos, por temas futbolísticos, no me llenó lo que vi de él, en los entrenamientos y en el partido con San Felipe, yo tengo mis cosas bien claras y esa información también la tenían todos y la manejaron todos”.

En síntesis: