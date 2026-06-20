Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Tabla de posiciones: Colo Colo se instala en lo más alto del grupo E de la Copa Chile

Los albos se estrenaron con una goleada ante Deportes Recoleta, lo que los puso en lo más alto de la clasificación.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo se instala como favorito en la Copa Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo se instala como favorito en la Copa Chile.

Una sólido triunfo fue el que obtuvo Colo Colo en su estreno en la Copa Chile 2026, luego de vencer por 3-0 a Deportes Recoleta, en un duelo disputado en el estadio Santa Laura.

Los dirigidos del técnico Fernando Ortiz tomaron el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo E del torneo, zona que comparte con Recoleta, Unión Española y O’Higgins.

Una situación que hace subir el nivel de los albos, tras la eliminación en la Copa de La Liga, pero manteniendo el ritmo de la Liga de Primera donde son los actuales punteros.

Colo Colo sigue roncando fuerte en la competencia. Foto: Andres Pina/Photosport

Colo Colo sigue roncando fuerte en la competencia. Foto: Andres Pina/Photosport

Tomás Alarcón marca un golazo para adelantar a Colo Colo en el estreno en la Copa Chile

ver también

Tomás Alarcón marca un golazo para adelantar a Colo Colo en el estreno en la Copa Chile

Los albos reman fuerte en su zona

Colo Colo comenzó a competir en el grupo E de la Copa Chile, donde dos de sus rivales ya tenían dos partidos disputados, teniendo en cuenta que los equipos de Primera B jugaron entre sí hace un tiempo.

En ese sentido, Deportes Recoleta y Unión Española esperaban con tres puntos el estreno del Cacique, quienes de inmediato se pusieron en lo más alto de la tabla de posiciones.

A la espera del estreno de O’Higgins, que recibe este domingo a Unión Española, todos podrían quedar igualados con 3 unidades, si es que los de Rancagua consiguen el triunfo.

Revisa la tabla de posiciones:

Lee también
Video: el golazo de Tomás Alarcón para el triunfo de Colo Colo
Colo Colo

Video: el golazo de Tomás Alarcón para el triunfo de Colo Colo

En vivo: Colo Colo golea a Recoleta en el debut
Colo Colo

En vivo: Colo Colo golea a Recoleta en el debut

Colo Colo vs. Recoleta: Horario y dónde ver la Copa Chile
Colo Colo

Colo Colo vs. Recoleta: Horario y dónde ver la Copa Chile

El canal que transmite Colo Colo vs. Recoleta en Copa Chile
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Recoleta en Copa Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo