Los albos se estrenaron con una goleada ante Deportes Recoleta, lo que los puso en lo más alto de la clasificación.

Una sólido triunfo fue el que obtuvo Colo Colo en su estreno en la Copa Chile 2026, luego de vencer por 3-0 a Deportes Recoleta, en un duelo disputado en el estadio Santa Laura.

Los dirigidos del técnico Fernando Ortiz tomaron el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo E del torneo, zona que comparte con Recoleta, Unión Española y O’Higgins.

Una situación que hace subir el nivel de los albos, tras la eliminación en la Copa de La Liga, pero manteniendo el ritmo de la Liga de Primera donde son los actuales punteros.

Colo Colo sigue roncando fuerte en la competencia. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Tomás Alarcón marca un golazo para adelantar a Colo Colo en el estreno en la Copa Chile

Los albos reman fuerte en su zona

Colo Colo comenzó a competir en el grupo E de la Copa Chile, donde dos de sus rivales ya tenían dos partidos disputados, teniendo en cuenta que los equipos de Primera B jugaron entre sí hace un tiempo.

En ese sentido, Deportes Recoleta y Unión Española esperaban con tres puntos el estreno del Cacique, quienes de inmediato se pusieron en lo más alto de la tabla de posiciones.

A la espera del estreno de O’Higgins, que recibe este domingo a Unión Española, todos podrían quedar igualados con 3 unidades, si es que los de Rancagua consiguen el triunfo.

Revisa la tabla de posiciones: