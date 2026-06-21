Sin récord pero con goleada: Colo Colo supera a Universidad de Chile y se queda con el Superclásico Femenino

El elenco dirigido por Tatiele Silveira dominó en el Estadio Monumental y se llevó triunfo por 4-0. “Muy feliz por un resultado contundente”, recalcó la DT que renovó hasta 2028.

Colo Colo femenino celebró a lo grande en el Estadio Monumental. El equipo de Tatiele Silveira superó de principio a fin a Universidad de Chile por la fecha 13 y se anotó con una goleada histórica por 4-0.

El primer tanto llegó a los 22’ con anotación de Mary Valencia de cabeza. La U intentó meterse en el partido pero sin éxito. Para peor, en el 43’ Yessenia López recibió en el área y con ajustado globito puso el 2-0.

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En el complemento Cristóbal Jiménez movió el equipo para lograr remontar el marcador encontró. Sin embargo, apareció la jerarquía de las alitas.

Al minuto de comenzado el complemento, Mary Valencia aprovechó una mala salida de Cata Figueroa y puso el 3-0 desatando los festejos en el Monumental. Para cerrar la goleada Yanara Aedo puso el 4-0 definitivo que deja a Colo Colo en el liderato con 34 unidades.

Colo Colo golea en el clásico femenino: no hubo récord

Un triunfo que no pudo contar con el récord de aforo y se quedó solo en 11.473 espectadores. Sin embargo, los albos tuvieron un premio mayor: la renovación de Tatiele Silveira.

En la previa al clásico se confirmó que la adiestradora seguirá al menos hasta 2028 y lo festejó como un verdadero récord para la división, ya que sonaba como candidata a asumir en la Roja.

“Estamos muy contentas. Yo nunca tuve contacto con la selección. Cuando Colo Colo me llama para renovar es un honor. Estoy muy feliz de estar en esta familia colocolina. Ganamos un proyecto deportivo y eso me encanta. Ahora nos toca prepararnos ante Huachipato y porque viene la Copa Libertadores”, enfatizó Silveira.