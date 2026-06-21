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Mercado de fichajes

“No a la loca”: La condición que puso Colo Colo para fichar a sus próximos refuerzos

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al mercado de invierno y explicó qué características deberán tener los jugadores que lleguen al Monumental.

Por Andrea Petersen

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Aníbal Mosa habló sobre los posibles refuerzos albos.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAníbal Mosa habló sobre los posibles refuerzos albos.

Colo Colo atraviesa un gran momento en la Liga de Primera, donde se ha consolidado como el líder indiscutido de la primera rueda y mantiene una importante ventaja sobre sus principales perseguidores.

Con este escenario, la apertura del mercado de invierno genera dudas entre los hinchas sobre si el plantel buscará nuevos refuerzos para afrontar el segundo semestre. Ante esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó una clara respuesta sobre los movimientos que podría realizar el club.

¿Llegarán refuerzos para Colo Colo?

Sobre el próximo mercado, en conversación con los medios, Mosa señaló las condiciones que deben tener los posibles jugadores que se sumarán a los albos. “Debes tener impronta, debes tener calidad, son una serie de factores las que se requieren para estar en Colo Colo”.

“Tú debes tener un cierto pergamino y cierto historial para ser candidato a Colo Colo, en ese aspecto todos los nombres que están dando vuelta son nombres que realmente tienen su recorrido”.

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Añadiendo que “vamos a tomarlo con calma, no queremos apresurarnos en una toma de decisión que después le quite la edad a alguien o pueda dejar de tener una proyección, esto tiene que ser muy fidedigno, esto tiene que ser muy inteligente”.

Maxi Romero fue uno de los refuerzos que llegó este año/Photosport

Maxi Romero fue uno de los refuerzos que llegó este año/Photosport

En la misma línea, se refirió a los tres cupos que hay en la escuadra. “No necesariamente nosotros estamos llamados a cubrir los tres, lo importante aquí es de que donde el cuerpo técnico y las distintas gerencias deportivas, Jaime (Pizarro) y el directorio, vamos a apuntar donde realmente nosotros podamos hacer una intervención quirúrgica, no a la loca”.

Va a depender un poco de las necesidades que genere el cuerpo técnico con la gerencia deportiva y toda la gente, así que nos vamos a amoldar un poquito a las necesidades que tenga el equipo”, puntualizó.

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