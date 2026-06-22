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Mercado de fichajes: San Felipe sorprende y suma a ex Universidad de Chile y Santiago Wanderers

El cuadro del Aconcagua confirmó al joven delantero Franco Lobos para el segundo semestre del 2026

Por Felipe Pavez Farías

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Franco Lobos ahora jugará por el Uní-Uní
© photosportFranco Lobos ahora jugará por el Uní-Uní

El mercado de fichajes se empieza a mover y en la Primera B hay una importante sorpresa. Esto tiene relación con Unión San Felipe que suma a un experimentado delantero para el segundo semestre del 2026. 

Tras el triunfo por 2-0 ante Unión La Calera por Copa Chile, el Uní-Uní confirmó la llegada de Franco Lobos para reforzar el ataque. El futbolista de 27 años se formó en Universidad de Chile y en la temporada 2016 y 2017 sumó sus primeros minutos en el profesionalismo. Luego tuvo pasos por Celta de Vigo B y Unión La Calera. 

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Luego entre 2020 y 2023 volvió al Romántico Viajero con un total de 43 partidos oficiales, un gol y cuatro asistencias. Posteriormente fue a Cobresal, Unión La Calera y Santiago Wanderers. En este 2026 no logró afianzarse en el cuadro caturro y por lo mismo salió en está ventana de contrataciones. 

Franco Lobos buscará nuevos rumbos en Unión San Felipe. Crédito: Photosport

Franco Lobos buscará nuevos rumbos en Unión San Felipe. Crédito: Photosport

El nuevo refuerzo de Unión San Felipe

Por lo que ahora su nuevo club será Unión San Felipe. Lo que fue oficializado este mismo lunes. “El extremo se suma a Unión San Felipe a préstamo desde Santiago Wanderers para reforzar nuestro plantel y afrontar los desafíos de la temporada”, recalcaron en el Uní-Uní. 

Ahora Juan José Luvera suma un nuevo nombre para el segundo semestre. Ahora el próximo desafío será por Copa Chile el 28 de junio ante Universidad de Chile y luego el 4 de julio ante Unión La Calera. 

Pero el gran desafío será la Primera B y la segunda rueda que comienza el 19 de julio ante Deportes Iquique en el Estadio Municipal Javier Muñoz. San Felipe se ubica 13° con 16 unidades, y el anhelo es meterse en zona de Liguilla para luchar por el ascenso. 

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