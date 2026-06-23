Los viñamarinos quieren irse a la segura con un "9" y ya es un hecho que colombiano se pondrá la Oro y Cielo. Viene de buen presente en su liga.

Everton de Viña del Mar se prepara para confirmar el alza mostrada a fines del primer semestre en la Liga de Primera, tomando la delantera en el mercado de pases. Los viñamarinos hicieron oficial el fichaje de Andrés Arroyo, goleador colombiano.

El cafetalero de 25 años tiene extenso paso por el fútbol de su país, siendo también seleccionado juvenil de los amarillos. En su última estación defendió al Fortaleza su la liga colombiana, con buenos número.

Nueve tantos en 19 partidos registró el nuevo ruletero, quien apunta a hacerse de la camiseta titular como el centrodelantero de Walter Ribonetto. Eso, ante el bajo nivel de Nicolás Montiel, Cristián Palacios y la lesión de Sebastián Sosa Sánchez, quien alista el regreso.

Así avanza el mercado en Everton

Andrés Arroyo fue oficializado como el nuevo centrodelantero de Everton de Viña del Mar. El delantero colombiano registra pasos por Fortaleza, Tolima, Jaguares y Deportivo Cali, además del Iraklis FC de Grecia.

Al ya conocido caso de Ignacio González, quien sigue ser citado y es probable que deje el club, se suma el caso de Felipe Villagrán. Según informa el periodista Diego Peralta, está con opciones de partir a Cobreloa.

En cuanto a posibles llegadas, la misma fuente apunta a Gustavo Charrupi entre las opciones, jugador del Bucaramanga colombiano vendido al Grupo Pachuca. Dicho conglomerado controla a los viñamarinos.

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Desde Colombia avisan que “el jugador estará seis meses en Everton”, dándolo por listo su aterrizaje en Viña del Mar. Charrupi juega de volante y tiene 21 años, siendo formado por el Deportivo Pasto.