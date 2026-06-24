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Mercado de Pases

Mercado de fichajes 2026: avisan que Alan Saldivia va rumbo a un gigante de Sudamérica

El ex Colo Colo es la gran carta que baraja un popular club campeón de Copa Libertadores. Brayan Cortés vistió hace poco esa camiseta.

Por Nelson Martinez

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El ex albo sacude el mercado invernal.
© Instagram.El ex albo sacude el mercado invernal.

Se mueve el mercado de pases invernal y Alan Saldivia podría tener nuevo destino. Así lo reportan desde Uruguay, donde nació futbolísticamente el ex Colo Colo.

El defensa campeón en Macul milita actualmente en el Vasco da Gama, equipo en que ha tenido participación intermitente y disputó la Copa Sudamericana este año. Sin embargo, ahora podría dar el salto a Peñarol de Uruguay.

Todo partió por otra movida de los aurinegros, donde Nahuel Herrera podría partir del equipo rumbo a Alemania. Es ahí donde entra el ex albo en los planes del equipo que hace poco tuvo a Brayan Cortés en sus filas.

Así se mueve el caso Alan Saldivia rumbo a Uruguay

Alan Saldivia es opción concreta en Peñarol de Uruguay, tras su gran año en Vasco da Gama. El ex Colo Colo llegaría para reemplazar una dura baja en defensa del equipo, con Nahuel Herrera cerca de partir a Alemania.

“Ofrecimos un zaguero uruguayo que juega en Brasil a Peñarol”, dijo Edgardo Lasalvia, agente de futbolistas, en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva. Tras eso se informó que el nombre de ese refuerzo es el del defensa ex albo.

El periodista Alfonso Irrazabal, del citado medio, dio a conocer que “¡Es él! Alan Saldivia es el zaguero uruguayo que ofreció Lasalvia”. Saldivia disputó 16 partidos el reciente primer semestre por Vasco da Gama, en su segunda aventura internacional.

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El defensa arribó el 2023 a Colo Colo y al año siguiente fue pilar en la defensa del equipo campeón con Gustavo Quinteros. Eso le valió ser transferido a inicio de año a Brasil, donde ahora está en el radar del poderoso Peñarol de Uruguay.

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