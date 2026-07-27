En el regreso del torneo argentino, Gustavo Quinteros respondió por rumores sobre un quiebre con sus jugadores en Independiente.

Una de las preguntas que tuvo que contestar Gustavo Quinteros en el inicio de un nuevo semestre con Independiente tuvo que ver con un fuerte rumor sobre un quiebre con sus jugadores en el fútbol argentino.

Después de la victoria del Rojo contra Estudiantes de La Plata en el Torneo de Clausura, al ex DT de Colo Colo le preguntaron si era verdad que la relación entre cuerpo técnico y futbolistas estaba desgastada.

El entrenador soltó una risa. “Es 100% mentira. Pero es normal. Por eso no leo nada ni miro programas deportivos, porque hay veces que te da bronca cosas que se dicen que no tienen nada que ver“, respondió.

“Tenemos una relación espectacular entre jugadores, dirigentes y todo el cuerpo técnico. Y para lograr algo importante siempre hay que tener un vestuario correcto, con mucha afinidad. Es la única manera. Hoy estamos así“, aseguró también Gustavo Quinteros.

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La explicación de Gustavo Quinteros ante los rumores de quiebre en Independiente

Un hecho que alimentó el rumor fue el cambio de la capitanía de Independiente, donde Gustavo Quinteros le quitó la jineta a Rodrigo Rey y se la entregó a Iván Marcone. Pero el DT sostuvo que no se trató de un castigo.

“Hoy hay tres capitanes. A veces los grupos necesitan cambios. Rey lo hizo muy bien, pero puede tocarle a otro seguir uniendo y motivando al plantel”, aseguró el técnico argentino.