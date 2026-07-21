El arquero uruguayo se acercaba al Cacique, pero un inesperado giro en las negociaciones permitió que otro club tomara ventaja por su fichaje.

El mercado de fichajes dio un inesperado vuelco para Colo Colo. Cuando todo apuntaba a que Santiago Mele sería el nuevo arquero del Cacique, las negociaciones se complicaron y ahora el uruguayo estaría cada vez más cerca de continuar su carrera en Argentina.

El guardameta estaba muy próximo a convertirse en refuerzo de los albos, pero, según las últimas informaciones, un cambio de último momento en las conversaciones frenó la operación y permitió que un club al otro lado de la cordillera tomara ventaja en la carrera por su fichaje.

El periodista Cristián Alvarado entregó detalles de la situación este martes en Los Tenores de Radio ADN. “Estaba todo cerca, pero en las últimas horas el jugador cambió las condiciones”, reveló.

El club que le arrebataría a Mele a Colo Colo

Según reveló el experto en fichajes, César Luis Merlo, Mele dio un paso clave para acercarse a su nuevo equipo y no sería en Chile.

“Independiente se metió más fuerte en la negociación por Santiago Mele y el pase a Colo Colo, que estaba acordado de palabra, está en duda. A esta hora, el “Rojo” lidera la carrera para quedarse con el arquero de Monterrey”.

Santiago Mele se aleja de Colo Colo (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

La carrera de Mele

El arquero de 28 años inició su carrera profesional en Fénix de Uruguay, para luego continuar su trayectoria en el fútbol turco, defendiendo las camisetas de Ankaragücü y Ankaraspor. Más tarde tuvo un paso por el Lleida Esportiu de España, antes de regresar a su país en 2020.

De vuelta en Uruguay vistió los colores de Plaza Colonia y posteriormente pasó por Unión de Santa Fe, en Argentina. En 2023 fichó por Junior de Barranquilla, donde permaneció hasta 2025, año en que dio el salto a Monterrey de México.

A nivel internacional, Mele integró el plantel de la selección uruguaya que disputó el Mundial 2026. Sin embargo, la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos y el guardameta no sumó minutos durante el torneo.

En síntesis: