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Copa Sudamericana

Capitán de O’Higgins no descarta la sorpresa contra Boca en La Bombonera y reflexión sobre Paredes

El capitán celeste no descarta dar la sorpresa contra Boca en La Bombonera y reconoce que hubiera preferido que Leandro Paredes se hubiese ido de vacaciones en el xeneize.

Por Diego Jeria

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Robledo ilusiona a O'Higgins con una victoria ante Boca en La Bombonera.
© PhotosportRobledo ilusiona a O'Higgins con una victoria ante Boca en La Bombonera.

El defensa argentino de 28 años y capitán de O’Higgins, Alan Robledo, ya palpita el duelo contra Boca Juniors de este jueves, por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio La Bombonera.

A horas del trascendental encuentro, el zaguero habló con Olé dejando claro que los celestes no se achicarán contra el xeneize en un estadio que por nombre ya mete miedo.

Lo primero que pensamos es en saber que vamos a ir a un estadio que seguramente va a estar lleno, donde claramente es su casa y se hacen fuertes, pero vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. El error tiene que ser mínimo y tenemos que traernos un buen resultado para poder cerrarlo en casa.

¿O’Higgins puede dar la sorpresa? “Tenemos un grupo muy bueno. Nos tocó una fase de grupos también durísima contra grandes equipos y creo yo que lo hicimos de gran manera. Eso también te da la sensación de saber que uno puede. Si está convencido, puede. Sabemos la jerarquía que hay del otro lado, lo que va a ser ese estadio y lo que ellos también van a proponer. Se van a querer hacer fuertes, pero nosotros siempre pensamos en lo que venimos haciendo porque también por algo llegamos a donde llegamos. Siendo humildes y trabajadores confiamos en que vamos a tener un gran resultado”, sostiene.

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Robledo y el mundialista Paredes en Boca

Sobre la probable presencia de Leandro Paredes como titular en Boca, recién terminado el Mundial donde Argentina cayó en semifinales, Robledo asegura medio en broma medio en serio que “hubiera estado bueno que se quede de vacaciones una semana en Miami (risas)“.

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Creo que por algo Paredes es lo que es. Es jerarquía pura, un jugador increíble que también uno disfruta verlo cuando lo tiene del mismo lado. Obviamente nos va a tocar tenerlo enfrente, pero lo disfrutamos durante toda la Copa de este lado que tiene puesta la camiseta de la selección. El jueves va a ser otra historia“, afirma.

Por último, Robledo declara que “a esta altura trato de asimilarlo. Es algo increíble para nosotros enfrentar a Boca porque todo recae en lo que uno vivió hace uno o dos años jugando en el ascenso, y hoy te toca jugar una llave contra uno de los mejores equipos del mundo”.

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“Pero no deja de ser un partido de fútbol, hay que tener tranquilidad y también saber que uno se preparó para esto toda la vida. Creo que de chicos siempre soñamos con jugar esta clase de partidos y hoy se acerca la oportunidad, así que nada, tranquilidad y a pensar en tratar de hacerlo siempre de la mejor manera”, sentenció.

Resumen:

-Alan Robledo, capitán de O’Higgins, palpita el duelo contra Boca Juniors.

-O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera este jueves por Copa Sudamericana.

-El partido corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

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