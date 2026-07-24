Claudio Bravo se molestó con que traigan un arquero para tapar a Gabriel Maureira en Colo Colo y le dejó un consejo clave al golero.

La búsqueda de un arquero para Colo Colo genera un importante debate sobre el futuro de Gabriel Maureira. Y es que varios se preguntan si es correcto traer a un golero experimentado y tapar al joven valor del Cacique.

Claudio Bravo es uno de ellos. “Vas primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección y a nivel internacional, y le están buscando arquero“, criticó en ESPN.

“Me gustaría haberlo escuchado de Aníbal (Mosa) o Jaime (Pizarro). Por qué reforzar esa área si tienen un chico con proyección enorme. Cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él”, disparó.

El excapitán de la Roja también apuntó a un cambio de actitud del portero. “Me olvidaría de la selección menor y me pelearía las cartas directamente en Colo Colo, buscando la posibilidad de que no queden dudas, de hacer mejores actuaciones y que no traigan absolutamente a nadie“, aconsejó.

Claudio Bravo quiere que Gabriel Maureira muestre su valor en Colo Colo | Photosport

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El consejo de Claudio Bravo a Gabriel Maureira en Colo Colo: “Dejar de pensar como un niño”

“Dejar de pensar como un niño. Mira a Cubarsí, con 19 años, o Lamine Yamal. Son chicos que llevan dos o tres años jugando y salieron campeones del mundo“, opinó Claudio Bravo.

“Dejemos de pensar que son como niños o jugadores de etapas juveniles“, agregó el ex Barcelona, Manchester City y Real Betis.