El Cacique sigue buscando un arquero y ya aparecieron nuevos candidatos, entre ellos otro portero con experiencia mundialista.

Colo Colo continúa activo en el mercado de fichajes con el objetivo de incorporar un arquero que compita por la titularidad con Gabriel Maureira. Sin embargo, su principal opción se cayó de manera inesperada luego de que Santiago Mele decidiera continuar su carrera en Independiente de Argentina.

Con ese escenario, comenzaron a surgir nuevos candidatos para reforzar el arco albo. Si bien Vozinha, una de las grandes figuras del último Mundial, apareció como una de las alternativas, no sería el único nombre en carpeta. De hecho, también se conocieron otros arqueros que fueron ofrecidos a la dirigencia de Colo Colo.

Los arqueros que fueron ofrecidos a Colo Colo

Según informó ADN Radio, además de Vozinha, Colo Colo recibió el ofrecimiento de otros tres arqueros para reforzar el plantel en este mercado de fichajes.

Uno de ellos es el uruguayo Sergio Rochet, actual portero de Internacional de Porto Alegre. El guardameta disputó el Mundial 2026 con su selección y se adueñó de la titularidad tras reemplazar a Fernando Muslera luego del encuentro frente a España.

Sin embargo, advirtieron que su elevado salario sería el principal obstáculo para concretar su llegada al Cacique.

Rochet fue parte del plantel de Uruguay en este Mundial. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

A su nombre se suma Andrés Salazar, arquero que defendió a Águilas Doradas durante la última temporada y que actualmente se encuentra como agente libre.

La lista la completa Franco Petroli, segundo arquero de Lanús. El guardameta tuvo escasa participación durante 2026 y podría buscar una salida para sumar minutos, aunque mantiene contrato vigente con el conjunto argentino hasta fines de 2029.

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En síntesis: