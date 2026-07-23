Tras la caída del fichaje de Santiago Mele, aseguran que el Cacique reactivó las conversaciones con otro portero uruguayo.

Colo Colo sufrió un duro revés en el mercado de fichajes tras caerse la llegada de Santiago Mele. Cuando todo indicaba que el arquero uruguayo se convertiría en nuevo refuerzo del Cacique, finalmente se revelo que optó por fichar en Independiente de Argentina.

Ante este escenario, el equipo dirigido por Fernando Ortiz reactivó el interés por otro guardameta uruguayo: Guillermo De Amores.

El exarquero de Millonarios quedó recientemente como agente libre y vuelve a aparecer como una de las principales alternativas para reforzar el arco albo.

Guillermo de Amores cerca de Colo Colo

El comunicador Renzo Luvecce reveló que tras la baja de Santiago Mele, el arquero volvió a acercarse al radar albo. “Guillermo de Amores está a la espera de la decisión que tomará Colo-Colo, la dirigencia alba quiere cerrar un portero lo antes posible y Fernando Ortiz pidió que sea experimentando”.

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Añadiendo que las conversaciones por su fichaje comenzaron. “Me confirman desde el entorno del jugador que se reactivaron las negociaciones, el guardameta quiere venir al Cacique y está libre luego de finalizar su vínculo con Millonarios de Colombia”.

Agregando que recibió información de que Fernando Ortiz aprobó su posible llegada. “La decisión final la tomará la directiva debido a que existen otras opciones”.

Guillermo de Amores podría llegar a los albos. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Los otros arqueros en el radar de Colo Colo

Según informó ADN Deportes, Colo Colo maneja una amplia carpeta de opciones para reforzar el arco.

Además de Vozinha, al club también le fueron ofrecidos el uruguayo Sergio Rochet, actual arquero de Internacional de Porto Alegre, Andrés Salazar, cuyo último equipo fue Águilas Doradas, y Franco Petroli, quienes aparecen como alternativas para el conjunto albo.

En síntesis: