Daniella Chavez confía en O’Higgins y lanza potente recado a Boca Juniors: “No sabe lo que es Rancagua”

La modelo e influencer fue lapidaria con el resultado en La Bombonera, pero recalcó que se puede dar vuelta en El Teniente.

O’Higgins sufrió un duro traspié en el retorno de la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia cayó por 1-0 ante Boca Juniors en el Estadio La Bombonera. Por lo que para seguir avanzando en el torneo deberá revertir el marcador en contra en el El Teniente.

Partido que no dejó conforme a Daniella Chávez, que fiel a su estilo, analizó fuerte y claro el encuentro del club de sus amores.

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Por lo mismo, la modelo e influencer ahora apuntó contra el trabajo en este mercado de fichajes. “La diferencia de dirigentes que saben de Fútbol, Boca se reforzó y O’Higgins NO (…) No le podemos pedir a Matías Ahumada que es solo la cara y corta menos que cuchillo de cartón”, acusó en su cuenta de X.

“Urgente traer puntero, Lateral derecho y un 9 asesino”, complementó molesta por el rendimiento del equipo y por los puestos a reforzar para el segundo semestre.

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La ilusión de Daniella Chávez: confía en remontada ante Boca Juniors

Pero más allá del amargo resultado y del gol de Miguel Merentiel, para Daniella Chávez todavía se puede revertir esta llave de playoffs por Copa Sudamericana.

A tal punto que destacó un importante registro que tiene O’Higgins en el Estadio El Teniente: en todos los partidos internacionales disputados este 2026 no recibió goles. Lo que podría ser determinante en la revancha del próximo jueves 30 de julio.

“Confío que O’Higgins lo gana en Rancagua… Boca Juniors no sabe lo que es Rancagua.. O’Higgins tiene 0 Gol en contra en competencias internacionales este año”, sentenció ilusionada con seguir haciendo historia está temporada.