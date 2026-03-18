“No pueden aguantar…”: Daniella Chávez arremete contra el plantel de O’Higgins y lanza dura advertencia

O’Higgins dejó escapar tres puntos de oro ante Unión La Calera. Tras llevar ventaja de 3-0 en el marcador, los cementeros lograron remontar y rescataron un empate que puede ser clave en el cierre de temporada.

Resultado que molestó principalmente a Daniella Chávez. La reconocida hincha del Capo de Primicia asistió al Estadio Nicolás Chahuán y sufrió en carne propia el empate ante los caleranos. Por lo que desató su enojo contra Lucas Bovaglio. “Lamentable que este mismo DT deba afrontar Copa Sudamericana con O’Higgins y lo peor es que no hay dirigencia que le diga algo”, indicó en su cuenta de X.

ver también Daniella Chávez pone en jaque la permanencia de Lucas Bovaglio en O’Higgins: “Me quitó hasta las ganas…”

Pero luego se lanzó contra el plantel y el nivel de refuerzos que llegaron en este 2026. “Para qué hablar de los jugadores de bajo nivel que trajo : Vecino, Yáñez, Schamine etc

Pésimo resultado y se hace una constante del DT que no sabe jugar con el resultado (…) Solo se que no tenemos jugadores suplentes y no podemos jugar Sudamericana con Bovaglio”, complementó.

Daniella Chávez lamentó el rendimiento de su O’Higgins

Tras ello, apuntó directamente contra el delantero que llegó proveniente del FC Pari Nizhniy Novgorod de Rusia y hasta lo comparó con otro experimentado jugador. “Sacha Sáez es 100 veces más que Vecino y tiene 41 años !! (…) De verdad jugadores profesionales no pueden aguantar 90 minutos en cancha ?”, sentenció molesta por la presentación del club de sus amores.

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Thiago Vecino fue uno de los más criticados por Daniella Chávez

A tal punto que dejó una advertencia de palabras mayores si la dirigencia no toma cartas en el asunto tras los últimos resultados. “No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O’Higgins”, sentenció.

¿Cuándo juega O’Higgins?

Esta semana será clave para O’Higgins ya que este 19 de marzo se conocerá el grupo que tendrá en la Copa Sudamericana. Luego disputará la Copa de la Liga el 22 de marzo ante Deportes Limache. Posteriormente el 26/3 visita a Everton y el 30/3 será forastero ante Palestino.

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Tras ello, el 8 de abril vuelve a disputar la Liga de Primera y recibe a Audax Italiano y luego el 12/4 a Huachipato. El mes que será clave ya que comenzará a disputar el torneo internacional.

En resumen:

Unión La Calera remontó un 3-0 en contra y empató ante O’Higgins de local.

remontó un en contra y empató ante de local. Daniella Chávez criticó a Lucas Bovaglio y cuestionó el nivel del refuerzo Vecino .

criticó a y cuestionó el nivel del refuerzo . O’Higgins conocerá su grupo en Copa Sudamericana el próximo 19 de marzo.

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