O’Higgins dejó escapar tres puntos de oro en la Liga de Primera. El elenco dirigido por Lucas Bovaglio visitó a Unión La Calera y sacó a relucir su mejor fútbol. Lo que se reflejó en el marcador llegando a estar 3-0 sobre los cementeros.

Sin embargo, los caleranos con más garra que fútbol lograron remontar y con anotación en los descuentos de Matías Campos López igualó 3-3 y sumó una unidad que puede ser determinante.

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Resultado que hizo estallar a Daniella Chávez que asistió al Estadio Nicolás Chahúan y presenció en carne y hueso, lo que a su parecer fue un papelón del Capo de Provincia. “Toda de Bovaglio. Entrenador sin ideas. Lo levantan por un par de triunfos, Pero no aguanta partidos. Hace malos cambios y por culpa de él se pierden puntos!”, lanzó contra el adiestrador celeste.

Tras ello, dejó pasar un par de minutos para analizar en frío y volvió a cargar contra Bovaglio. “Acabo de llegar del Estadio y triste con la sensación de derrota. No tenemos DT que sepa aguantar un resultado. Pasó en Colombia y hoy de la misma forma infantil o de principiante, Cómo desarmar el equipo al minuto 20 del segundo tiempo? Si vas ganando 3 a 0 debes jugar con la desesperación del rival, Pero Bovaglio juega con su propia desesperación,”, apuntó.

Calera remontó el marcador ante O’Higgins y desató el enojo de Daniella Chávez

Incluso Chavéz criticó duramente a tres refuerzos que no han podido aportar a O’Higgins en este arranque del 2026. “Lamentable que este mismo DT deba afrontar Copa Sudamericana con O’Higgins y lo peor es que no hay dirigencia que le diga algo.. para que hablar de los jugadores de bajo nivel que trajo : Vecino, Yáñez, Schamine etc Pésimo resultado y se hace una constante del DT que no sabe jugar con el resultado”, aseguró.

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Daniella Chávez exige salida de Lucas Bovaglio

Pero Daniella Chávez no se quedó solo en palabras y luego apuntó más allá. A tal nivel que indicó que perdió todas las ganas con Lucas Bovaglio como DT del club de sus amores. “Me quitó hasta las ganas de hacer el amor este DT de O’Higgins. Ahora solo quiero que Bovaglio entienda o que se vaya y que se lleve a Vecino, Schamine y un par más.. Que DT tan mediocre y sin ideas que tenemos, Por eso Palestino lo dejó libre!”, acusó.

Los mensajes de Daniela Chávez contra Lucas Bovaglio.

Luego incluso puso en jaque al adiestrador y hasta involucró a sus seguidores en el tema. “No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O’Higgins”, aseguró. Lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores ya que el DT tiene contrato hasta finales del 2026.

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En resumen: