El juez chileno fue seleccionado para el compromiso entre la selección de México ante Sudáfrica que da el vamos al torneo.

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, donde el jueves se enfrentarán la selección de México ante la selección de Sudáfrica, en la jornada inaugural del torneo en el estadio Azteca.

Un duelo que tendrá la presencia confirmada de uno chileno, que tendrá un rol protagónico desde la vereda de los árbitros quienes fueron nominados a la cita planetaria.

Se trata de Juan Lara, quien aparece en la nómina del partido que abre el Mundial en Ciudad de México, donde cumplirá el rol de AVAR dentro de los jueces para el compromiso.

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Juan Lara tendrá participación en el VAR en el Mundial. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Juan Lara estará en el partido inaugural del Mundial

Fue el Twitter Arbitro Internacional, quienes adelantaron la primera presencia chilena en el Mundial 2026, con Juan Lara como protagonista para el duelo entre México vs Sudáfrica.

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El partido será liderado por brasileños, donde está el árbitro Wilton Sampaio, además de los asistentes Bruno Pires, Bruno Boschilia.

Luego vienen los paraguayos Juan Gabriel Benítez como cuarto árbitro, además que su compatriota Eduardo Cardozo será el quinto juez del partido.

En el VAR aparece Nicolás Gallo de Colombia, AVAR el ya mencionado Juan Lara de Chile, el francés Jerome Brisard será el SVAR.

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