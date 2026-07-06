Si bien la Selección de México dejó una buena imagen, los hinchas aztecas no hicieron lo mismo y mostraron la hilacha.

México resultó ser el segundo equipo anfitrión eliminado del Mundial 2026. El cuadro norteamericano sucumbió ante Inglaterra, en un verdadero partidazo jugado en el Estadio Azteca.

Y si bien muchos quedaron conformes con el rendimiento de los mexicanos, no todo fue miel sobre hojuelas para los locales. De hecho, ahora arriesgan una dura sanción.

¿A qué se debe esto? No fue algo ocurrido dentro de la cancha, sino en la galería del Estadio Azteca. Es que, pese a que han sido avisados varias veces, volvió a surgir uno de los gritos más polémicos de las hinchadas nacionales.

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La Selección de México queda bien parada, los hinchas no

Los hinchas de México anduvieron mostrando la hilacha para este Mundial 2026. Ya en la previa del duelo por los 16avos de final fueron despiadados, al colarse en las inmediaciones del hotel de concentración de Ecuador para no dejarlos dormir.

Pero, en el duelo ante Inglaterra las cosas fueron más allá. Pese a las grandes advertencias, los aficionados presentes en el Azteca volvieron a gritar el homofóbico “Puto“, con el que intentan insultar a los porteros en los saques de fondo. El objetivo fue Pickford.

Como se trata de una especia de reincidencia, los mexicanos podrían recibir sanciones ejemplares. Las multas económicas pueden ser millonarias y existen hasta posibilidades de que los próximos encuentros del Tri sean a puerta cerrada.

Cabe recordar que la Federación Mexicana de Fútbol ya acumula sanciones recientes que superan los 76.000 y 100.000 dólares en junio de 2026. Ahora, podría haber una reincidencia.

La afición mexicana se anduvo portando mal | Getty Images

En resumen…

La Selección de México quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra en el Estadio Azteca, convirtiéndose en el segundo país anfitrión en despedirse del torneo.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra en el Estadio Azteca, convirtiéndose en el segundo país anfitrión en despedirse del torneo. La afición mexicana volvió a entonar el grito homofóbico contra el arquero inglés Jordan Pickford, rompiendo los protocolos de advertencia de la FIFA.

Debido a esta reincidencia, la Federación Mexicana de Fútbol arriesga duras sanciones que contemplan millonarias multas económicas y partidos a puertas cerradas.