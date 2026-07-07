El volante quiere dejar de lado las críticas del primer semestre en la U y se muestra con un duro entrenamiento en sus vacaciones.

La temporada de Lucas Assadi no ha sido de las mejores en Universidad de Chile, tanto así que no fue considerado en los últimos seis partidos del cuadro azul, por decisión del técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, a la espera de alguna oferta que permita su salida en el mercado de fichajes, el volante aprovecha los días de vacaciones en la U para poder recuperar la confianza.

Así se puede ver en las redes sociales, donde se ha visto entrenando en las jornadas libres que tiene el plantel bullanguero, de manera de volver en su mejor momento a la intertemporada.

Lucas Assadi quedó fuera seis partidos en la U.

Lucas Assadi estuvo seis fechas fuera de la citación de la U

Lucas Assadi simplemente fue borrado de Universidad de Chile, tanto así que no fue citado en ninguno de los cinco encuentros de la Copa Chile, además del compromiso pendiente ante O’Higgins por la Liga de Primera.

Si bien una versión añadió que el técnico Fernando Gago lo limpió y no lo tendría más considerado, fue el propio argentino quien despejó dudas y le mandó un mensaje.

“Lucas es fundamental, yo pedí que lo renueven y que no se vaya, porque lo necesitaba y tiene que demostrarlo y empezar a tener eso minutos que se tiene que ganar, después será decisión mía, tendrá minutos cunado se los va a ganar. Quiero que se quede, no voy a cambiar pensamiento de un mes atrás”, explicó el entrenador.

Un mensaje que llegó, al parecer, como una señal de alerta a Assadi, quien en sus días de vacaciones se ha mostrado entrenando duramente, con la idea de recuperar su lugar en el equipo.

Lucas Assadi busca recuperar el rumbo en la U

De la mano de Matías Covarrubias, su entrenador personal, Lucas Assadi recupera terreno en base a entrenamientos y puesta en los físico para poder retornar a las citaciones en Universidad de Chile.

Con ejercicios de fuerza, además de trabajo con balón, el volante demuestra las ganas de volver a ser protagonista en la U, con una misión que apunta al 26 de julio, cuando vuelva la Liga de Primera y visiten al Audax Italiano.

Por lo mismo, estos días se ha visto en las redes sociales realizando mucha actividad que le permitan volver a enfocarse, en medio de rumores de su salida del club para una venta.