Tal como lo quería Azul Azul, el goleador de la temporada se queda en el club y se pone de inmediato una tarea para cumplir con los hinchas.

Universidad de Chile anunció la extensión de contrato de Maximiliano Guerrero, una de las prioridades que tenía la dirigencia de Azul Azul en el mercado de fichajes.

En ese sentido, tras lograr un nuevo vínculo con Lucas Assadi, Matías Zaldivia, la U siguió con su plan con el atacante que es el actual goleador de la temporada con 10 tantos.

“Estamos felices de confirmar que nuestro delantero Maximiliano Guerrero selló su renovación con Universidad de Chile y seguirá representando al Club hasta fines de 2028“, explicaron.

Maximiliano Guerrero firmó la renovación con la U. Foto: U de Chile.

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Guerrero quiere pagar la deuda con los hinchas de la U

Fue el propio Maximiliano Guerrero quien detalló la alegría de la renovación con Universidad de Chile, dejando en claro que tenía toda la intención de seguir en el club.

“Estoy muy contento, era algo que buscaba hace tiempo y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta, es un orgullo tremendo”, comentó en conversación con las redes del club.

En ese sentido, se pone objetivos importantes para el futuro, teniendo en cuenta que hay una deuda con los hinchas de la U en cuanto al título nacional, algo que saben en en plantel

“Quiero ganar cosas importantes con la U, tenemos que ganar un campeonato, es lo que queremos todos. Además, de seguir haciendo goles y aportar al equipo sea como sea, ojalá quedar en la historia, es lo que uno anhela en este Club tan grande”, detalló.

Revisa los detalles de la renovación de Maxi Guerrero en la U: