Maximiliano Guerrero marcó dos goles en el triunfo de la U contra SW. El delantero volvía de las dos fechas de castigo tras irse expulsado por insultos al árbitro.

Maximiliano Guerrero volvió en Universidad de Chile y lo hizo con dos goles en el triunfo por 2-3 de los azules, contra Santiago Wanderers, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile. El atacante fue escogido la figura del duelo.

“Contento y feliz de lograr la victoria. En el final se nos complicó, nos estábamos metiendo muy atrás, pero lo sacamos adelante. El esfuerzo del equipo fue tremendo, así que felicitaciones a todos. Feliz por poder volver a jugar y por los goles“, dijo Guerrero a TNT Sports.

Respecto a su segundo gol, con picotón y globito, manifestó que “aproveché el espacio que nos dejaron ellos. Siempre le digo a (Bianneider) Tamayo que trate de buscarme al espacio, que yo voy a picar. Fue una buena pelota y la luche hasta el final. Se dio el gol y feliz”.

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La U se tomará descanso para pelear todo en el segundo semestre

Cabe recordar que Guerrero se perdió los partidos contra Unión San Felipe y La Calera por Copa Chile, por su expulsión en el primer encuentro contra los cementeros. El árbitro Rodrigo Carvajal informó insultos y el azul recibió dos fechas de castigo.

Guerrero aprendió y vuelve con dos goles en la U: se mentaliza para ir por todo en el segundo semestre.

“Son cosas que uno tiene que aprender. Por suerte pude volver a jugar porque medio la confianza el profe. Feliz por jugar y por marcar los goles“, explicó.

Ahora los azules tendrán unos días de vacaciones, con el próximo partido programado para el domingo 26 de julio, como visita contra Audax Italiano, por la Liga de Primera.

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“Será un buen descanso, tenemos que despejar la mente. Ya después meternos de cara al segundo semestre. Hay que mejorar muchas cosas porque tenemos que ir por todo“, sentenció.

Resumen:

-Maximiliano Guerrero marcó dos goles en la victoria 2-3 sobre Santiago Wanderers.

-Dos fechas de castigo cumplió el delantero tras ser expulsado ante La Calera.

-26 de julio será el próximo partido de los azules ante Audax Italiano.