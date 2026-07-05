Los azules vencieron de visita a Santiago Wanderers y sólo una tragedia futbolística los dejaría afuera de la competición.

Universidad de Chile dio un paso importante para asegurar su clasificación a los octavos de final en Copa Chile, luego que derrotaran a domicilio a Santiago Wanderers, en Valparaíso, por 3-2, en duelo por la quinta jornada del Grupo D.

Maximiliano Guerrero fue la figura en los azules al anotar dos de los goles del visitante (13′, 45+3′), mientras que Javier Altamirano (54′) cerró la victoria para el Romántico Viajero. El uruguayo Marcos Camarda descontó por duplicado para los caturros (29′, 73′).

Gracias a este resultado, el equipo de Fernando Gago vuelve a ser el líder del Grupo D en Copa Chile y depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final, ya que incluso una derrota ante Unión San Felipe por 6-0 los mete en la próxima ronda.

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¿Cómo queda la Tabla del Grupo D en Copa Chile?

El triunfo posiciona a la U en el primer puesto de la zona con 10 puntos, dos más que su escolta Unión La Calera, que el sábado igualó por 1-1 con San Felipe, que está tercero con siete. Colista y eliminado de todo está Wanderers con tres unidades.

Recordemos que en Copa Chile, en caso de igualdad de puntaje, se define por diferencia de goles. Por lo mismo, en la última fecha de la fase de grupos, los azules sólo quedarían afuera de octavos de final si llegan a perder por 0-7 contra los aconcagüinos.

Ese duelo entre la U y San Felipe, por la última fecha del Grupo D se disputará el miércoles 5 de agosto desde las 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota. El mismo día, a la misma hora, el Decano recibirá a La Calera en Valparaíso.

En síntesis