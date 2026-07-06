Justo cuando los ingleses festejan el haber avanzado a cuartos de final de la cita planetaria, el jugador vivió un lamentable episodio. Debió salir en camilla.

Inglaterra celebra en el Mundial 2026 pero no del todo. Luego de eliminar a México y avanzar a los cuartos de final, los ingleses lamentan una grave lesión de una de sus figuras en uno de los momentos más insólitos de lo que va de Copa del Mundo.

Jordan Henderson sufrió un terrible momento luego de lesionarse en plenos festejos junto a sus compañeros. Un mal cálculo llevó al mediocampista a caer de la peor forma posible y tener que ser sacado en camilla de la cancha del Estadio Azteca.

Inglaterra sufre en el Mundial 2026: Jordan Henderson sale lesionado en festejos tras vencer a México

La celebración de Inglaterra era total hasta que Jordan Henderson activó todas las alarmas en el Mundial 2026. Los ingleses vencieron 2 a 3 a México en una muy dura llave, pero que pasó a segundo plano por lo ocurrido con el volante del Brentford.

Henderson festejando junto a Harry Kane antes de lesionarse

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Después de lo ocurrido en el Estadio Azteca, el plantel inglés se fue a la tribuna donde estaban sus hinchas. Ahí en medio de abrazos y cantos, el plantel disfrutaba del tremendo paso que consiguieron dar frente a uno de los organizadores de la cita planetaria.

Pero cuando todo era alegría llegó la nota amarga de la noche. Jordan Henderson, que era parte de la fiesta, intentó saltar uno de los carteles de publicidad de la cancha pero no calculó muy bien y terminó tropezando.

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Al caer al suelo, el mediocampista de inmediato dio señales de dolor por un problema en su brazo. Rápidamente se llamó al cuerpo médico para ver la gravedad del asunto y la salida en camilla del jugador encendió todas las alarmas en Inglaterra.

Por ahora, desde el cuadro inglés han evitado dar mayores detalles de lo ocurrido hasta que no tengan todos los antecedentes. No obstante, todo indica de que es una fractura que lo obligará a quedar afuera de lo que resta de torneo.

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Inglaterra ruega para que lo ocurrido con Jordan Henderson no sea de gravedad y pueda seguir junto a ellos. La épica clasificación inglesa se ve empañada por una lesión inesperada en un momento donde todo era alegría.

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El rival de Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026

Mientras espera por los exámenes de su figura, Inglaterra se enfoca en lo que serán los cuartos de final del Mundial 2026. En esa instancia, los ingleses se verán las caras con Noruega el próximo sábado 11 de julio a partir de las 17:00 horas.

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En resumen, la lesión de Henderson en Inglaterra