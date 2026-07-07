Suizos y colombianos chocan para quedarse con el último cupo rumbo a los cuartos de final de la cita planetaria. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Suiza y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 tratando de meterse en cuartos. Este martes 7 de julio a partir de las 16:00 horas, suizos y colombianos se chocan en el último cruce de los octavos de final de la cita planetaria en un partido que promete.

El cuadro europeo logró ha tenido una participación más que destacada y viene de eliminar a Argelia en la fase previa. Sin embargo, el poderío cafetalero con Luis Díaz a la cabeza ya viene de despachar a Ghana y quiere ir a desafiar a la recién clasificada Argentina. Todos los detalles de la jornada los podrás seguir aquí con RedGol.

Suiza vs Colombia, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido

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