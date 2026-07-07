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Mundial 2026

Suiza vs Colombia, Mundial 2026 – Resultado, minuto a minuto y dónde ver partido de octavos de final

Suizos y colombianos chocan para quedarse con el último cupo rumbo a los cuartos de final de la cita planetaria. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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Suiza y Colombia chocan en el Mundial 2026.
© Getty ImagesSuiza y Colombia chocan en el Mundial 2026.

Suiza y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 tratando de meterse en cuartos. Este martes 7 de julio a partir de las 16:00 horas, suizos y colombianos se chocan en el último cruce de los octavos de final de la cita planetaria en un partido que promete.

El cuadro europeo logró ha tenido una participación más que destacada y viene de eliminar a Argelia en la fase previa. Sin embargo, el poderío cafetalero con Luis Díaz a la cabeza ya viene de despachar a Ghana y quiere ir a desafiar a la recién clasificada Argentina. Todos los detalles de la jornada los podrás seguir aquí con RedGol.

Suiza vs Colombia, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido

Pronósticos Suiza vs Colombia: el último cupo para los cuartos de final del Mundial 2026

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Pronósticos Suiza vs Colombia: el último cupo para los cuartos de final del Mundial 2026

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

5' - ¡TREMENDO INICIO DE PARTIDO!

Suiza y Colombia salieron con todo a buscar el triunfo, lo que nos regala un entretenido ida y vuelta en los primeros minutos de juego.

1' - ¡SE DEFINE EL ÚLTIMO CLASIFICADO DEL MUNDIAL!

Suiza y Colombia ya chocan buscando un lugar en los cuartos de final de la cita planetaria.

¡UN CLARO LOCAL!

Suiza enfrentará la llave con el público de Colombia llenando las tribunas.

¡COLOMBIA ES PURA ILUSIÓN!

Liderados por Luis Díaz, los colombianos ya hacen el calentamiento antes de enfrentar a Suiza.

¡EL ONCE DE COLOMBIA!

Estos son los elegidos en los Cafetaleros:

¡FORMACION DE SUIZA!

Así van los suizos esta tarde:

¿DÓNDE VER EL SUIZA VS COLOMBIA?

El duelo entre suizos y colombianos será transmitido en TV abierta por Chilevisión y en cable por la señal de DSports. Para ver de manera online puedes acceder a las plataformas de DGO, DAZN, Paramount+, Prime Video y CHV.

¡COLOMBIA QUIERE SEGUIR BRILLANDO!

Los Cafetaleros se entusiasman con el tremendo Mundial que han hecho y más luego de vencer a Ghana en un choque muy duro.

¡SUIZA VIENE ENCENDIDO!

Los suizos lograron la clasificación a octavos de final dejando en el camino a Argelia en un gran partido.

¡SE BUSCA AL ÚLTIMO CLASIFICADO!

¡Muy buenas tardes! Nos volvemos a encontrar para atraerte toda la emoción del cruce entre Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo promete y podrás seguir cada detalles a continuación junto a nosotros.

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