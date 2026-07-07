La Copa del Mundo sigue con su cuarto y último día de esta ronda de octavos de final, con los últimos dos sudamericanos todavía en competencia viendo acción.

Los octavos de final del Mundial 2026 bajan su telón hoy martes 7 de julio, con dos partidazos en donde tendremos a los últimos dos clasificados a los cuartos de esta cita planetaria que se unirán a Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

El primer duelo de esta jornada será el de Argentina vs Egipto desde las 12:00 (hora de Chile) en Atlanta. La albiceleste quiere dejar bien en el pasado su duro último partido ante Cabo Verde y para eso deberá superar a unos faraones que están con el ánimo a tope en este torneo.

Más tarde a las 16:00 llegará el turno de Colombia vs Suiza en Vancouver. Los cafeteros buscarán ante los helvéticos la clasificación a cuartos de final, instancia que solo han podido alcanzar en Brasil 2014.

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Cabe recordar que los ganadores de estos dos partidos se verán las caras en la próxima ronda el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Los dos partidos de hoy 7 de julio en el Mundial 2026: Terminan los octavos de final

12:00 horas

Argentina vs Egipto – Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Transmite D Sports, Paramount+, DAZN y Disney+.

16:00 horas

Suiza vs Colombia – Estadio BC Place Vancouver

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

Programación y resultados de los octavos de final:

📅 Sábado 4 de julio

Canadá 3-0 Marruecos | Estadio Houston.

Paraguay 0-1 Francia | Estadio Filadelfia.

📅 Domingo 5 de julio

Brasil 1-2 Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.

México 2-3 Inglaterra | Estadio Ciudad de México.

📅 Lunes 6 de julio

Portugal 0-1 España | Estadio Dallas.

Estados Unidos 1-4 Bélgica | Estadio Seattle.

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📅 Martes 7 de julio