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Mundial 2026

Partidos hoy del Mundial 2026 martes 7 de julio: El duelo de los 8vos de final que transmitirá Chilevisión

La Copa del Mundo sigue con su cuarto y último día de esta ronda de octavos de final, con los últimos dos sudamericanos todavía en competencia viendo acción.

Por Patricio Echagüe

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Argentina y Colombia son los únicos sudamericanos que siguen con vida en este Mundial 2026.
© Getty Images.Argentina y Colombia son los únicos sudamericanos que siguen con vida en este Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 bajan su telón hoy martes 7 de julio, con dos partidazos en donde tendremos a los últimos dos clasificados a los cuartos de esta cita planetaria que se unirán a Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

El primer duelo de esta jornada será el de Argentina vs Egipto desde las 12:00 (hora de Chile) en Atlanta. La albiceleste quiere dejar bien en el pasado su duro último partido ante Cabo Verde y para eso deberá superar a unos faraones que están con el ánimo a tope en este torneo.

Más tarde a las 16:00 llegará el turno de Colombia vs Suiza en Vancouver. Los cafeteros buscarán ante los helvéticos la clasificación a cuartos de final, instancia que solo han podido alcanzar en Brasil 2014.

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Cabe recordar que los ganadores de estos dos partidos se verán las caras en la próxima ronda el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Los dos partidos de hoy 7 de julio en el Mundial 2026: Terminan los octavos de final

  • 12:00 horas

Argentina vs Egipto – Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Transmite D Sports, Paramount+, DAZN y Disney+.

  • 16:00 horas

Suiza vs Colombia – Estadio BC Place Vancouver

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

Programación y resultados de los octavos de final:

📅 Sábado 4 de julio
  • Canadá 3-0 Marruecos | Estadio Houston.
  • Paraguay 0-1 Francia | Estadio Filadelfia.
📅 Domingo 5 de julio
  • Brasil 1-2 Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.
  • México 2-3 Inglaterra | Estadio Ciudad de México.
📅 Lunes 6 de julio
  • Portugal 0-1 España | Estadio Dallas.
  • Estados Unidos 1-4 Bélgica | Estadio Seattle.
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📅 Martes 7 de julio
  • 12:00 hrs: Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta.
  • 16:00 hrs: Suiza vs. Colombia | Estadio BC Place Vancouver.
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