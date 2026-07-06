El Bicho le dijo adiós a los mundiales con dos grandes récords a su haber. Cristiano Ronaldo entra al Olimpo del fútbol.

Un adiós que le duele a todo amante del fútbol. Cristiano Ronaldo se despidió de su último Mundial, tras la eliminación de Portugal ante España, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El cuadro luso no pudo resistir los embates hispanos, que dieron fruto muy tarde, con un gol cuando se jugaban los descuentos del segundo tiempo. Mikel Merino fue el responsable de la alegría española.

Felicidad por un lado, tristeza por otro. Un cabizbajo Cristiano Ronaldo se despide de los mundiales, tras un último baile que no lo tuvo en un momento muy alto futbolísticamente hablando.

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Adiós, Bicho querido

Cristiano Ronaldo no solamente jugó seis mundiales, sino que pasó a la historia por anotar en, precisamente, seis Copa del Mundo. Partió en 2006, cuando Portugal venció a Irán y CR7 infló las redes.

Repitió en cada uno de los mundiales siguientes, siendo el mejor el de Rusia 2018, cuando el Bicho consiguió anotar un total de cuatro goles. Ahora, se despide de la cita planetaria con un récord absoluto. Además, con su doblete ante Uzbekistán se transformó en el jugador más longevo en anotar dos tantos en un Mundial.

Cristiano se despidió de los mundiales | Getty Images

Su despedida, en medio del silencio y cabizbajo, quedará en el recuerdo. Así se le vio rumbo a camarines, donde las cámaras no se lo perdieron y lo siguieron hasta el final.

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En resumen…

Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer ante España con un agónico gol de Mikel Merino en los descuentos.

quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer ante España con un agónico gol de Mikel Merino en los descuentos. El astro Cristiano Ronaldo se despidió de su última Copa del Mundo, consolidando el récord absoluto de anotar en seis mundiales consecutivos (desde 2006 hasta 2026).

se despidió de su última Copa del Mundo, consolidando el récord absoluto de anotar en seis mundiales consecutivos (desde 2006 hasta 2026). En esta edición, gracias a su doblete ante Uzbekistán, el atacante luso se convirtió en el futbolista más longevo en marcar dos goles en un mismo partido de un Mundial.