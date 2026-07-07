Los lusos decepcionaron en la cita planetaria y quedaron fuera en octavos de final.

Finalizó la aventura de Portugal de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026. Los lusos hacen las maletas y junto con ello, ratifican la salida de una importante persona de este proyecto.

Eran una de las selecciones llamadas a ser protagonistas en la cita planetaria, pero desde el pobre debut, empatando con RD Congo, demostraron que no estarían a la altura. La figuras jóvenes no lograron acompañar al Bicho, quien con 41 años fue el goleador del equipo con 3 goles en 5 partidos.

El adiós en Portugal

Roberto Martínez asumió en Portugal luego de Qatar 2022, donde quedaron fuera en cuartos de final ante Marruecos. Con el técnico español tuvieron buen rendimiento, ganando la UEFA Nations League en 2025, pero no lograron demostrar esos pergaminos en el Mundial 2026.

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“Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en el horizontal y en el minuto 90 perdimos, pero estoy muy orgulloso del equipo“, explicó el técnico de los lusos tras la eliminación ante España.

“No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto”, defendió Martínez, cuando todos en Lisboa hablan de fracaso. Lo cierto, es que el entrenador de nacionalidad española anunció que no seguirá como DT de Portugal.

“Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Fue un periodo tremendo, un orgullo que no puedo describir. Agradezco el apoyo del público y lo llevaré en mi memoria, además del trabajo de los jugadores. Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido”, cerró.

El ciclo de Martínez y Ronaldo en Portugal se termina. Imagen: Getty

Se espera que Cristiano Ronaldo también diga adiós en el seleccionado, aunque por ahora no lo ha confirmado de forma oficial. Lo que sí es un hecho, que el Bicho no volverá a gritar “¡siu!” en una Copa del Mundo. 11 veces en seis ediciones lo hizo.