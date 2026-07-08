Mbappé será el protagonista de los galos en el partido clave de cuartos de final.

Se terminaron los octavos de final con el primer duelo de cuartos ya está definido: Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves por un cupo entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Los marroquíes llegan con ánimo, tras eliminar con autoridad a uno de los países anfitriones gracias a Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi. Mientras que Francia superó a Paraguay, avanzando con un penal de Kylian Mbappé, quien alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo.

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Mbappé y Hakimi serán las figuras del duelo con eliminación directa por cuartos de final – Getty

El único canal que transmite Francia vs. Marruecos

Francia enfrenta a Marruecos este jueves 9 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Gillette Stadium, de Boston, por los cuartos de final de la cita planetaria.

El partido no será emitido por Chilevisión, podrás verlo EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Programación cuartos de final Mundial 2026

Jueves 9 de julio – Francia vs. Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.

– 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos. Viernes 10 de julio – España vs. Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.

– 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Noruega vs. Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

– 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…