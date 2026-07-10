La Roja de Europa quiere seguir firme en la búsqueda de la Copa del Mundo ante unos Diablos Rojos que han ido al alza. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

El Mundial 2026 busca a su segundo clasificado a las semifinales en un verdadero partidazo. Este viernes 10 de julio desde las 15:00 horas, España enfrenta a Bélgica en los cuartos de final de la cita planetaria.

El elenco español está intratable y quiere mantener su racha sin recibir goles luego de haber dejado en el camino a Portugal. Sin embargo, para lograrlo deberán superar a un cuadro belga que viene de eliminar a Estados Unidos y darse una inyección anímica muy importante. La jornada promete y podrás conocer todos los detalles a continuación.

España vs Bélgica, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.