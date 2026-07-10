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Mundial 2026

España vs Bélgica, Mundial 2026 – Resultado, dónde ver y minuto a minuto del partido de cuartos

La Roja de Europa quiere seguir firme en la búsqueda de la Copa del Mundo ante unos Diablos Rojos que han ido al alza. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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España y Bélgica quieren meterse en las semifinales del Mundial 2026.
© Gemini IAEspaña y Bélgica quieren meterse en las semifinales del Mundial 2026.

El Mundial 2026 busca a su segundo clasificado a las semifinales en un verdadero partidazo. Este viernes 10 de julio desde las 15:00 horas, España enfrenta a Bélgica en los cuartos de final de la cita planetaria.

El elenco español está intratable y quiere mantener su racha sin recibir goles luego de haber dejado en el camino a Portugal. Sin embargo, para lograrlo deberán superar a un cuadro belga que viene de eliminar a Estados Unidos y darse una inyección anímica muy importante. La jornada promete y podrás conocer todos los detalles a continuación.

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Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

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¡Muy buenas tardes! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de lo que será el cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

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