El Mundial 2026 busca a su segundo clasificado a las semifinales en un verdadero partidazo. Este viernes 10 de julio desde las 15:00 horas, España enfrenta a Bélgica en los cuartos de final de la cita planetaria.
El elenco español está intratable y quiere mantener su racha sin recibir goles luego de haber dejado en el camino a Portugal. Sin embargo, para lograrlo deberán superar a un cuadro belga que viene de eliminar a Estados Unidos y darse una inyección anímica muy importante. La jornada promete y podrás conocer todos los detalles a continuación.
España vs Bélgica, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido
Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.
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