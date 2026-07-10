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Mundial 2026

¿Va por Chilevisión? Confirman el canal de TV que transmitirá EN VIVO España vs Bélgica del Mundial 2026

Hoy viernes 10 de julio sigue el desarrollo de los cuartos de final del Mundial 2026 con el duelazo entre España y Bélgica en Los Ángeles.

Por Patricio Echagüe

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El ganador de este partidazo enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026.
© Gemini.El ganador de este partidazo enfrentará a Francia en las semifinales del Mundial 2026.

La pelotita sigue rodando en este Mundial 2026 con un verdadero partidazo por los cuartos de final entre España y Bélgica, quienes se darán cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un lugar en las semifinales, donde ya espera Francia tras vencer a Marruecos.

España llega a este duelo sin mostrar todavía su mejor cara. El equipo de Luis de la Fuente igualó en su debut ante Cabo Verde, pero después supo golear 4-0 a Arabia Saudia y vencer por 1-0 a Uruguay para quedarse con el Grupo G.

Ya en la ronda eliminatoria despacharon sin muchos problemas por 3-0 a Austria en los 16avos de final y en octavos superaron por 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Por su parte los dirigidos por Rudi García han venido de menos a más. En la fase de grupos igualaron 1-1 ante Bélgica y 0-0 ante Irán, logrando su clasificación recién en el tercer partido tras golear por 5-1 a Nueva Zelanda.

En los 16avos de final le remontaron un partido increíble a Senegal por 3-2 y en octavos masacraron por 4-1 a Estados Unidos para eliminar a uno de los locales de esta Copa del Mundo.

¿A qué hora juega España vs Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Españoles y belgas jugarán hoy viernes 10 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El ganador de este compromiso se enfrentará en semifinales a Francia el próximo 14 de julio en Dallas.

¿Dónde ver España vs Bélgica EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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En síntesis

  • España y Bélgica se enfrentan hoy viernes 10 de julio en Los Ángeles.
  • El técnico Luis de la Fuente busca clasificar a España a las semifinales.
  • El ganador del partido enfrentará a Francia el 14 de julio en Dallas.
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