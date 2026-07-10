Hoy viernes 10 de julio sigue el desarrollo de los cuartos de final del Mundial 2026 con el duelazo entre España y Bélgica en Los Ángeles.

La pelotita sigue rodando en este Mundial 2026 con un verdadero partidazo por los cuartos de final entre España y Bélgica, quienes se darán cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un lugar en las semifinales, donde ya espera Francia tras vencer a Marruecos.

España llega a este duelo sin mostrar todavía su mejor cara. El equipo de Luis de la Fuente igualó en su debut ante Cabo Verde, pero después supo golear 4-0 a Arabia Saudia y vencer por 1-0 a Uruguay para quedarse con el Grupo G.

Ya en la ronda eliminatoria despacharon sin muchos problemas por 3-0 a Austria en los 16avos de final y en octavos superaron por 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Por su parte los dirigidos por Rudi García han venido de menos a más. En la fase de grupos igualaron 1-1 ante Bélgica y 0-0 ante Irán, logrando su clasificación recién en el tercer partido tras golear por 5-1 a Nueva Zelanda.

En los 16avos de final le remontaron un partido increíble a Senegal por 3-2 y en octavos masacraron por 4-1 a Estados Unidos para eliminar a uno de los locales de esta Copa del Mundo.

¿A qué hora juega España vs Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Españoles y belgas jugarán hoy viernes 10 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El ganador de este compromiso se enfrentará en semifinales a Francia el próximo 14 de julio en Dallas.

¿Dónde ver España vs Bélgica EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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En síntesis