Este sábado se vivirá un intenso duelo por la clasificación a la semifinal del Mundial 2026, entre los liderados por Messi y Xhaka.

Este sábado se disputará uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, cuando Argentina y Suiza se enfrenten por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Ambas selecciones llegan en un gran momento tras superar exigentes desafíos en los octavos de final.

La Albiceleste protagonizó una remontada tras vencer a Egipto, mientras que Suiza consiguió su clasificación luego de imponerse a Colombiaen una dramática definición por penales.

¿Dónde y a qué hora Argentina vs Suiza?

El partido se disputará este 11 de julio a las 21:00 horas (Chile) y la transmisión estará disponible en la señal abierta de Chilevisión, demás de cable por DSports. En streaming se podrá ver el encuentro por las plataformas de DGO y Paramount+.

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Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina/Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister/Nico González, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez/Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina buscará la clasificación a semifinales. (Photo by Elsa/Getty Images)

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Suiza busca hacer historia en este Mundial. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La campaña de Argentina y Suiza en el Mundial

La Albiceleste avanzó a los octavos de final como líder del Grupo J tras imponerse por 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

En la ronda de los dieciseisavos de final dejó en el camino a Cabo Verde con un trabajado triunfo por 3-2 en el tiempo extra, mientras que en los octavos protagonizó una espectacular remontada para derrotar por 3-2 a Egipto y asegurar su lugar entre los ocho mejores del Mundial.

Por su parte, Suiza también finalizó como líder de su grupo. En la fase inicial igualó 1-1 con Qatar, goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró con un triunfo por 2-1 sobre Canadá.

Ya en la fase eliminatoria, derrotó 2-0 a Argelia en los dieciseisavos de final y, en octavos, dejó en el camino a Colombia tras imponerse en una dramática definición por penales.