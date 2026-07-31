El capitán de Universidad de Chile rompió el silencio en medio de todo el escándalo legal que Michael Clark está enfrentando como presidente de Azul Azul.

Universidad de Chile está atravesando como institución un complejo momento por el inicio de la formalización del Caso Sartor. Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, está entre los imputados, lo que tiene su manejo en el Romántico Viajero bajo la lupa.

Esta situación hizo que varios pidieran una opinión concreta de Marcelo Díaz, sobre todo en su calidad de capitán de la U y porque hace unos meses aseguró que Clark “limpió la casa” durante su administración.

Pues bien, ese momento llegó durante este vieres, ya que Díaz dio la cara y en un punto de prensa se refirió a todo el escándalo que enfrenta su ex jefe en Azul Azul. Y para sorpresa de muchos, el volante no cambió una coma de su opinión sobre el cuestionando dirigente.

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Marcelo Díaz mantiene su opinión sobre Clark en Universidad de Chile

El volante partió diciendo que “como capitán del club me veo en la obligación de salir a hablar. Hoy en día estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. Está todo a la vista y no vamos a obviar lo que sucede”.

“Lo que pasó en abril es lo que sigo sosteniendo y sigo pensando, y sigue aconteciendo acá en el club. Deportivamente no tenemos ningún problema. Yo siempre habló desde lo deportivo, porque es lo que me corresponde hablar”, agregó.

Marcelo Díaz tuvo en su momento muy buenas palabras para Michael Clark y su manejo en Universidad de Chile. | Foto: U de Chile.

En ese sentido, el Chelo sostuvo que “no tengo ninguna injerencia y ninguna amistad de Sartor en este caso, en donde me han quiero involucrar u no tengo ni pito que tocar. Solamente me preocupan de defender al club que amo. Me preocupa todo lo que sucede, pero deportivamente hablando. Hay temas en los que no tengo nada que ver”.

Además, valoró las palabras de Cecilia Pérez, afirmando que “le agradecí, porque no es fácil ponerse en el lugar del otro y empatizar como ella lo hace. Me pareció lo correcto. Ella y todos los funcionarios del club saben quien soy yo y como me desvivo por el club desde que volvió en el 2024”.

Chelo Díaz confirma que Universidad de Chile sigue sin problemas deportivos

Siguiendo con su idea, el jugador de 39 años afirmó que “he dejado mi vida y la piel, he pasado más horas acá que en propia casa, buscando como mejorar en el día a día. Eso hasta el último de mis días no va a cambiar”.

“No podemos hacer oídos sordos. Somos todos consientes de lo que está pasando. Deportivamente no nos podemos apartar de nuestro trabajo, que es intentar ganar fin de semana a fin de semana. Es venir a trabajar con las mejores energías. Es lo que nos corresponde a nosotros y nuestra obligación”, agregó.

Para reforzar ese punto, Díaz sostuvo que “hemos estado en todo momento involucrados y pensando en lo deportivo. Entrenamos de la mejor forma, el ambiente acá es muy bueno, no tenemos ningún problema y tenemos todo a la mano. Podremos ganar o perder, pero simplemente tentemos que avocarnos a la pelotita”.

Michel Clark está en calidad de imputado por el escándalo del Caso Sartor. | Foto: Photosport.

“La presidenta nos dice que desde lo deportivo está todo en orden, que es como debe ser. Hoy en día tenemos un partido muy importante el domingo, que será nuestra segunda final de 14 que jugaremos en el segundo semestre por el torneo local. Todos los jugadores tenemos esa tranquilidad”, sumó.

Para cerrar, el capitán azul declaró que “este año ha sido muy extraño, en comparación a los dos anteriores que vivimos. Pero seguimos en la pelea. Quedamos fuera en la Copa de la Liga y no pudimos entrar a una copa internacional, pero no podemos desmerecer todo lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Estamos vivos en dos torneos y los vamos a ir a pelear”.

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En síntesis