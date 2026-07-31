Desde Argentina informan que El Fortín no se va a desprender del volante ofensivo, pese al interés del cuadro albo.

Colo Colo fue foco informativo este jueves en el mercado de fichajes, debido a la tardanza en la llegada de Vozinha a Chile, quien aún no viene a sumarse al cuadro albo para el cierre de la temporada 2026.

El director ejecutivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, salió a aclarar que el caboverdiano “no está caído” y que necesita un par de días más para solucionar problemas personales y por fin viajar a Santiago para sumarse al Cacique.

El nombre de Vozinha no es el único que aparece en el mercado para Colo Colo, también está el del volante ofensivo Diego Valdés, quien está cada vez más lejos del líder del fútbol chileno.

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Vélez no quiere soltar a Diego Valdés

Diego Valdés fue protagonista en Vélez Sarsfield este jueves, porque anotó en la victoria por 3-1 ante Talleres, dándole la tranquilidad a El Fortín con un gol a los 90 minutos.

El mediocampista de creación es el gran deseo de Fernando Ortiz en el mercado de fichajes, ya que lo conoce desde su paso por América de México y quiere que sea el gran refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

Vélez le adeuda tres meses de sueldo a Diego Valdés, de esa situación se estaría colgando el jugador para que lo dejen libre (tiene contrato hasta diciembre de 2027) y así poder volver a Chile, sin embargo, la operación no se ve fácil.

Diego Valdés no se mueve de Vélez.

El programa Vélez a Fondo informó que el entrenador del cuadro argentino, Guillermo Barros Schelotto, les contó que Diego Valdés “se quedará en Vélez”, a pesar del interés de Colo Colo por contar con el jugador.

De esta forma, se le cae un nuevo fichaje a Blanco y Negro, que además, sigue sufriendo por la tardía de Vozinha en su incorporación al equipo chileno.

En síntesis

Jaime Pizarro aclaró que el fichaje de Vozinha por Colo Colo no está caído.

aclaró que el fichaje de por Colo Colo no está caído. Diego Valdés anotó un gol en la victoria 3-1 de Vélez ante Talleres.

anotó un gol en la victoria 3-1 de Vélez ante Talleres. Guillermo Barros Schelotto afirmó que Diego Valdés se quedará jugando en Vélez.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

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