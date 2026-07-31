El periodista Daniel Arrieta contó la firme: Vozinha puede estar arrepentido de venir a jugar en Colo Colo.

Una teleserie muy grande es la que se está dando en el mercado de pases por la llegada de Vozinha a Colo Colo, pues el Cacique anunció la contratación del meta africano hace una semana.

Sin embargo, el jugador no ha viajado a Chile. Se esperaba su llegada para el jueves en la noche, pero no tomó el avión desde Europa dejando plantado a los albos.

Quien comentó que la operación aún es un misterio fue Daniel Arrieta, periodista que cubre la actualidad del elenco Popular, poniendo puntos suspensivos a su arribo al fútbol chileno.

“Vozinha no viajó a Chile porque él aún no está seguro, por eso no se subió al avión”, señaló de manera enfática en el canal Picado TV, donde oficia como conductor.

Agregó que “hay dudas, incertidumbre. Cuando algo pasa, la gente (de Colo Colo) no te responde, pues si pierde el vuelo te lo dicen”, explicó.

Vozinha tiene dudas para llegar a Colo Colo

Las dudas de Vozinha para llegar a Colo Colo

Arrieta dio más detalles. “Entrada la tarde y de manera más certera me dicen que no es contrato o dinero, o peticiones de última hora. Vozinha no viajó por seguridad, según dicen en su entorno tiene temas personales por resolver”, explica.

“Eso no es la visa, ni documentos, ni el contrato, es algo de Vozinha. Tiene temas de publicidad, de marketing ahora y debe cumplir con muchos compromisos”, añade.

También piensa que puede haber otra oferta sobre la mesa. “Además aparece un rumor que el entrenador de Cabo Verde lo quiere en Marruecos. Ahí comienzan las dudas e incertidumbre”, manifiesta.

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De todas formas, recogió las palabras que dio Jaime Pizarro en el Monumental. “En Colo Colo ratifican que Vozinha necesita tiempo, más días para tomar una decisión. Hay que ver hasta cuándo lo aguardan”, manifestó.

Finalmente deja claro que hay mucho ruido con su fichaje. “Esto genera dudas en el hincha. ¿Por qué Vozinha no viene y no tomó ese avión? ¿Será que está arrepentido?”.