Boca Juniors sufrió para derrotar a O'Higgins en Rancagua lo que quedó plasmado en las palabras de Leandro Paredes.

O’Higgins quedó eliminado de Copa Sudamericana tras caer por penales 4-3 ante Boca Juniors, lo que demuestra que el equipo celeste fue capaz de ser competitivo ante un gigante de América.

Quien dejó claro que el elenco celeste fue un duro hueso de roer fue el subcampeón del mundo Leandro Paredes, que hace menos de dos semanas estaba jugando la final ante España en Estados Unidos.

“Quedó claro que sufrimos”, fue el primero de los elogios que le dedicó al equipo rancagüino, aunque entiende que “era clasificarse y lo hicimos”.

Incluso indicó que “no qudamos conformes con la presentación que hicimos, queríamos hacer lo que trabajamos en los días previos al partido, donde la idea del entrenador está muy clara y queríamos plasmarla, pero no pudimos hacerla”.

Leandro Paredes señaló que O’Higgins fue muy difícil para Boca

“Entonces eso genera un malestar”, agregó, aplaudiendo la manera en que O’Higgins enfrentó esta llave que estuvo muy cerca de ser una sorpresa.

Boca quiere ser campeón de Copa Sudamericana

Paredes también señaló que la Sudamericana no es un premio de consuelo. “Representamos al equipo más importante de Argentina y hay que competir hasta el final en todas las competiciones”, dijo.

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Finalmente fue capaz de darle un espaldarazo al joven Tomás Aranda, que canchereó en la tanda de penales al picarle el disparo a Omar Carabalí, que terminó atajando.

“Son maneras de patear, cuando se erra se agranda mucho más. Es muy joven y tendrá que pensar que hay momentos y momentos, pero no pasa nada”, cerró Paredes.