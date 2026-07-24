Leandro Paredes y Bichi Borghi vivieron un momento especial tras el triunfo de Boca Juniors sobre O'Higgins en la Copa Sudamericana.

Boca Juniors dio el primer golpe y superó a O’Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize triunfó en casa en un partido que tuvo la presencia de Leandro Paredes.

El mediocampista se olvidó del amargo trago y la polémica en la final del Mundial 2026, y volvió a jugar solo días después de perder con Argentina. Fue capitán, titular y disputó los 90′ en La Bombonera.

Después del partido, siguió siendo protagonista al dialogar con la prensa. Y vivió un momento especial cuando enfrentó el micrófono de TNT Sports Chile y supo que Claudio Borghi estaba en el panel Todos Somos Técnicos.

“Si me está viendo, primero agradecerle. Agradecerle porque me ha hecho jugar mi primer partido en Primera División, me ha hecho sentir lo que es Boca y crecer muchísimo también como persona”, dijo en vivo.

Tras el triunfo de Boca Juniors, Leandro Paredes habló con Bichi Borghi | Photosport

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El agradecimiento de Leandro Paredes a Bichi Borghi y la reacción del exDT de Boca

En tanto, Bichi Borghi contestó que “te felicito por tu carrera maravillosa, por estas alegrías que nos diste con la selección argentina y esta sorpresa de verte jugar después de venir un Mundial que fue duro en lo físico y anímico“.

“Deseo que te vaya muy bien y el gusto de verte jugar para mí va a ser siempre muy especial“, dedicó también el exentrenador.

“Muchas gracias, Bichi, de verdad. Siempre que tengo la oportunidad te lo agradezco en persona, pero quizás públicamente nunca lo hice, así que nada, agradecido por todo lo que me has inculcado“, cerró Paredes.