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La teoría del Bichi Borghi con las estrellas que brillan en el Mundial 2026: “Se va cumpliendo”

Claudio Borghi manifiesta que hay mucha diferencia de calidad entre jugadores con talento natural y otros que lo han "aprendido".

Por Felipe Escobillana

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Messi y Mbappé han brillado en el Mundial
Messi y Mbappé han brillado en el Mundial

Claudio Borghi señala que si bien ha visto el Mundial 2026, tampoco es que esté encerrado en una pieza viendo partido tras partido. “Eso es imposible, también tengo vida”, señala el Bichi el programa En la Lupa de Redgol.

“Tengo preferencias por selecciones débiles, tengo cuidado con los alemanes y quiero que le vaya bien a los sudamericanos, pero no ha sido bueno. Lo que hizo Muslera en Uruguay no lo entiendo”, señaló por lo sucedido ante Cabo Verde.

Claro que hace énfasis en “una teoría que tengo yo que se está cumpliendo”, en la que se evidencia la diferencia que hay entre las súper estrellas mundiales con el resto de los futbolistas.

“Hay movimientos que son naturales y movimientos que son aprendidos. Veo movimientos naturales en grandes jugadores y aprendidos en muchos otros”, indica el campeón del mundo en 1986.

Kylian Mbappé es una de las figuras del Mundial

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La calidad de Messi y Mbappé: todo natural

Ahí hace una pausa para diferenciar ambos jugadores. “El aprendido tiene diferencia, no tiene la calidad de lo natural”, explica sobre lo que marca a Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland, por ejemplo.

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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“Es como cuando yo juego golf con gente joven, lo mío es aprendido, mientras que los ves a ellos y dices ‘jamás seré así’. En fútbol lo veo más seguido”, es la aclaración de Borghi.

Luego señala que “hay selecciones que físicamente son importantes, pero técnicamente deficientes y en cuanto a habilidad son nulos”, dejando en claro que “no compiten desde lo natural”.

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