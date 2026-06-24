José Mourinho dio su primera entrevista tras su regreso al Real Madrid y esto dijo sobre Kylian Mbappé.

Han pasado varios días desde el anuncio de su llegada al Real Madrid, pero José Mourinho no había dado entrevistas hasta ahora. En diálogo con Vanity Fair, el entrenador mostró su nueva faceta y habló de todo.

“La historia del Real Madrid no se puede comparar con la de nadie. Creo que las camisetas blancas tienen algo mágico. Pero la realidad es que nada cambiaría aunque las camisetas fueran negras, verdes o azules. Porque la historia es lo que ha hecho de este club lo que es“, dijo de entrada.

Sobre este nuevo equipo, se refirió específicamente a Kylian Mbappé y las críticas hacia el jugador en una difícil temporada. “Tengo que verlo con mis propios ojos. Necesito entender cosas que, en este momento, desconozco”, respondió Mourinho.

“Lo que sé en este momento es lo que leo en los medios de comunicación, lo que veo en la televisión. Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, de analizar, de comunicarme, de hacer preguntas y de responderlas“, declaró.

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“Voy a intentar ayudarle a ser aun mejor”: José Mourinho habla sobre Kylian Mbappé en el Real Madrid

“Lo que quiero es ayudar a los jugadores a mejorar, ayudar al equipo a mejorar y ayudar al club a mejorar. Estoy ahí para ayudar a todo el mundo: no para criticar, ni para hablar, sino para escuchar“, apuntó.

“Lo único que puedo decir sobre Kylian Mbappé es que es un jugador fenomenal y voy a intentar ayudarle a ser incluso mejor“, cerró.