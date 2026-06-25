El fútbol ruso ha estado marginado de las principales competencias del mundo por el conflicto bélico con Ucrania.

Rusia es un país que ha vivido en el ostracismo por largos años producto de su conflicto bélico con Ucrania. Esto se ha traspasado al fútbol, donde el seleccionado y clubes rusos han estado marginados de las principales competiciones de la FIFA y la UEFA.

Sin embargo, esta situación está cerca de cambiar, ya que el país sede del Mundial 2018 está próximo a jugar una competencia oficial de la FIFA después de cuatro años marginado.

Hablamos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, certamen que se desarrollará en octubre de este año en Azerbaiyán. Este será el primer paso de lo que se espera sea un regreso progresivo del fútbol ruso a la alta competencia.

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La FIFA corta el veto a Rusia en pleno Mundial 2026

El propio Gianni Infantino, presidente del ente rector del fútbol mundial, mandó la primera señal para levantar este veto hace unos meses. En marzo de este año el italiano aseguró que esta marginación no ha generado nada positivo.

“Solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, declaró el dirigente en charla con Sky Sports.

La selección de Rusia en estos últimos años apenas ha jugado algunos amistosos para mantenerse compitiendo. Sin ir más lejos, ni siquiera pudo luchar por clasificar al Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Además, sostuvo que “deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos”.

La Federación Rusa de Fútbol confirmó la recepción de la comunicación oficial y ya está evaluando la participación en el torneo. Por su parte Mijaíl Degtiariov, ministro ruso de Deportes, afirmó que “espero que esto sea un paso hacia el regreso completo”.

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En síntesis