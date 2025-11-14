La selección chilena inicia este sábado una especial gira de amistosos en Rusia. El equipo de todos se verá las caras en Sochi primero ante el combinado ruso el sábado 15 de noviembre, mientras que el martes 18 enfrentará a su similar de Perú en el mismo lugar.
Estos compromisos no han estado exento de polémica, ya que se trata de una sede y un rival que prácticamente ha estado aislado del mundo en los últimos años, esto producto de su conflicto bélico con Ucrania que estalló en febrero del 2022.
Por lo mismo, el fútbol ruso sufrió un duro golpe a nivel de selecciones y de clubes. La FIFA y la UEFA los expulsó de sus principales competencias. Rusia quedó eliminado del repechaje del Mundial de Qatar 2022 y el Spartak Moscú fue borrado de la UEFA Europa League en los octavos de final.
De ahí en más ni la selección rusa ni los equipos rusos han podido competir a nivel internacional. Sin ir más lejos, el equipo adulto en estos años ha tenido que jugar amistosos ante selecciones de dudosa calidad, integrándose a partir de ahora Chile a un listado poco exclusivo.
Los amistosos de Rusia tras la sanción de la FIFA
Año Rival Ciudad
- 2022 Kirguistán – Bishkek
- 2022 Tayikistán – Dushanbe
- 2022 Usbekistán – Tashkent
- 2023 Irán – Teherán
- 2023 Irak – San Petersburgo
- 2023 Qatar – Al Wakrah
- 2023 Camerún – Moscú
- 2023 Kenia – Turquía
- 2023 Cuba – Volgogrado
- 2024 Serbia – Moscú
- 2024 Bielorrusia – Minsk
- 2024 Vietnam – Hanoi
- 2024 Brunéi – Krasnodar
- 2024 Siria – Volgogrado
- 2025 Granada – Moscú
- 2025 Zambia – Moscú
- 2025 Nigeria – Moscú
- 2025 Bielorrusia – Minsk
- 2025 Jordania – Moscú
- 2025 Qatar – Al Rayyan
- 2025 Irán – Volgogrado
- 2025 Bolivia – Moscú
- 2025 Perú – Sochi
¿Cuándo juega la selección chilena ante Rusia?
El equipo de todos enfrentará a su similar ruso este sábado 15 de noviembre a las 14:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico de Sochi.