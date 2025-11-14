La selección chilena inicia este sábado una especial gira de amistosos en Rusia. El equipo de todos se verá las caras en Sochi primero ante el combinado ruso el sábado 15 de noviembre, mientras que el martes 18 enfrentará a su similar de Perú en el mismo lugar.

Estos compromisos no han estado exento de polémica, ya que se trata de una sede y un rival que prácticamente ha estado aislado del mundo en los últimos años, esto producto de su conflicto bélico con Ucrania que estalló en febrero del 2022.

Por lo mismo, el fútbol ruso sufrió un duro golpe a nivel de selecciones y de clubes. La FIFA y la UEFA los expulsó de sus principales competencias. Rusia quedó eliminado del repechaje del Mundial de Qatar 2022 y el Spartak Moscú fue borrado de la UEFA Europa League en los octavos de final.

De ahí en más ni la selección rusa ni los equipos rusos han podido competir a nivel internacional. Sin ir más lejos, el equipo adulto en estos años ha tenido que jugar amistosos ante selecciones de dudosa calidad, integrándose a partir de ahora Chile a un listado poco exclusivo.

Los amistosos de Rusia tras la sanción de la FIFA

Año Rival Ciudad

2022 Kirguistán – Bishkek

2022 Tayikistán – Dushanbe

2022 Usbekistán – Tashkent

2023 Irán – Teherán

2023 Irak – San Petersburgo

2023 Qatar – Al Wakrah

2023 Camerún – Moscú

2023 Kenia – Turquía

2023 Cuba – Volgogrado

2024 Serbia – Moscú

2024 Bielorrusia – Minsk

2024 Vietnam – Hanoi

2024 Brunéi – Krasnodar

2024 Siria – Volgogrado

2025 Granada – Moscú

2025 Zambia – Moscú

2025 Nigeria – Moscú

2025 Bielorrusia – Minsk

2025 Jordania – Moscú

2025 Qatar – Al Rayyan

2025 Irán – Volgogrado

2025 Bolivia – Moscú

2025 Perú – Sochi

¿Cuándo juega la selección chilena ante Rusia?

El equipo de todos enfrentará a su similar ruso este sábado 15 de noviembre a las 14:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico de Sochi.

