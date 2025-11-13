Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Córdova empieza a despejar las dudas de la formación de La Roja contra Rusia en defensa y mediocampo

Restando un entrenamiento, la selección empieza a ratificar la formación titular para el amistoso frente a Rusia en Sochi.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Córdova empieza a ratificar la formación de Chile contra Rusia.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCórdova empieza a ratificar la formación de Chile contra Rusia.

La selección chilena cumplió la penúltima práctica de cara al duelo amistoso contra Rusia en Sochi. Y Nicolás Córdova, de vuelta a La Roja adulta, ya va despejando dudas respecto al once titular que presentará este sábado.

A falta de una práctica, por ahora Chile se parará de inicio con Lawrence Vigouroux al arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en el ataque.

De esta manera, Maripán gana la pulseada por ser titular en la defensa, aunque de no mediar contratiempos o cambios de última hora ocupará el lugar de Francisco Sierralta, manteniéndose Kuscevic en la zaga.

“Que valoricen al jugador chileno en el extranjero”: Felipe Loyola lo quema todo en la selección

ver también

“Que valoricen al jugador chileno en el extranjero”: Felipe Loyola lo quema todo en la selección

Maripán y Suazo se afirman como titulares

En el mediocampo se ratifica Vicente Pizarro en desmedro de Marcelino Núñez y Javier Altamirano, quienes esperarán desde el banco su oportunidad.

Nicolás Córdova empieza a confirmar la formación de Chile contra Rusia.

Nicolás Córdova empieza a confirmar la formación de Chile contra Rusia.

Cabe recordar que Chile viene de derrotar por 2-1 a Perú en el amistoso de la primera quincena de octubre, con Sebastián Miranda como DT. El interino Nicolás Córdova estaba en modo Mundial Sub 20.

Publicidad

La Roja se medirá con Rusia este sábado 15 de noviembre, desde las 12:00 horas en Sochi, el primero de los dos partidos programados para la última fecha FIFA del 2025.

El jugador que atormenta a Nicolás Córdova en Rusia: puede ser baja en la selección chilena

ver también

El jugador que atormenta a Nicolás Córdova en Rusia: puede ser baja en la selección chilena

El martes 18 la selección chilena protagonizará un nuevo Clásico del Pacífico, enfrentando otra vez a Perú, desde las 14:00 horas, también en Sochi.

Lee también
El jugador que atormenta a Nicolás Córdova en Rusia
Selección Chilena

El jugador que atormenta a Nicolás Córdova en Rusia

"Tenemos que creer": Choro Navia pide apoyo para Nico Córdova
Selección Chilena

"Tenemos que creer": Choro Navia pide apoyo para Nico Córdova

"Los mismos de siempre": destrozan la formación de Chile vs Rusia
Selección Chilena

"Los mismos de siempre": destrozan la formación de Chile vs Rusia

Chile vs Rusia: el canal que transmite el amistoso de La Roja
Selección Chilena

Chile vs Rusia: el canal que transmite el amistoso de La Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo