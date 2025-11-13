La selección chilena cumplió la penúltima práctica de cara al duelo amistoso contra Rusia en Sochi. Y Nicolás Córdova, de vuelta a La Roja adulta, ya va despejando dudas respecto al once titular que presentará este sábado.

A falta de una práctica, por ahora Chile se parará de inicio con Lawrence Vigouroux al arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en el ataque.

De esta manera, Maripán gana la pulseada por ser titular en la defensa, aunque de no mediar contratiempos o cambios de última hora ocupará el lugar de Francisco Sierralta, manteniéndose Kuscevic en la zaga.

Maripán y Suazo se afirman como titulares

En el mediocampo se ratifica Vicente Pizarro en desmedro de Marcelino Núñez y Javier Altamirano, quienes esperarán desde el banco su oportunidad.

Nicolás Córdova empieza a confirmar la formación de Chile contra Rusia.

Cabe recordar que Chile viene de derrotar por 2-1 a Perú en el amistoso de la primera quincena de octubre, con Sebastián Miranda como DT. El interino Nicolás Córdova estaba en modo Mundial Sub 20.

La Roja se medirá con Rusia este sábado 15 de noviembre, desde las 12:00 horas en Sochi, el primero de los dos partidos programados para la última fecha FIFA del 2025.

El martes 18 la selección chilena protagonizará un nuevo Clásico del Pacífico, enfrentando otra vez a Perú, desde las 14:00 horas, también en Sochi.