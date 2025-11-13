El jugador que atormenta a Nicolás Córdova en Rusia: puede ser baja en la selección chilena

La selección chilena vuelve a salir a la cancha, porque aprovecha la Fecha FIFA para jugar amistosos ante Rusia y Perú en Sochi.

El triangular amistoso que se jugará en territorio ruso tiene muy poco glamour, ya que los disputan los dos peores equipos de la Conmebol con un seleccionado que tiene prohibición de jugar torneos oficiales por conflictos bélicos con Ucrania.

El primero de los dos partidos que jugará la Roja será ante los rusos en Sochi, partido en el cual el entrenador interino Nicolás Córdova puede tener una sensible baja.

Francisco Sierralta puede ser baja en la Roja

El corresponsal de RedGol en Rusia es Eugenio Salinas (Kenotrotamundos by Skechers), quien se percató de un problema de Francisco Sierralta en Sochi.

El periodista se percató que el defensor del Auxerre tuvo que abandonar la concentración de la selección chilena en Sochi y lo hizo junto al staff médico, para realizarse estudios por una lesión.

El Keno cuenta que no hay claridad sobre el estado del formado en Universidad Católica, sin embargo, explica que puede quedarse al margen de los partidos ante Rusia y Perú.

El primer apretón de Chile será el local Rusia, mientras que el próximo martes volverá a medirse ante Perú, rival al que ya derrotó en octubre pasado por 2-1 en La Florida.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Rusia en la Fecha FIFA?

El partido entre Chile y Rusia se jugará este sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 horas de Chile en Sochi.